Gdzie obejrzeć mecz NK Celje - Legia Warszawa?

Środa, 5 listopada 2025 r. 23:06 Woytek

Do Słowenii wybiera się ponad 1000 kibiców z Warszawy. Spotkanie NK Celje - Legia Warszawa będzie można obejrzeć w Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godz. 18:45.

