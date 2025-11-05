Gdzie obejrzeć mecz NK Celje - Legia Warszawa?
Woytek
Do Słowenii wybiera się ponad 1000 kibiców z Warszawy. Spotkanie NK Celje - Legia Warszawa będzie można obejrzeć w Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godz. 18:45.
Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu, a także na wszystkie materiały pomeczowe.
Korzystasz z Telegrama?
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom
