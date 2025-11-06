Na żywo

LIVE!: Celje - Legia (przed meczem)

Czwartek, 6 listopada 2025 r. 10:05 Redakcja

Bezpośrednią transmisję z meczu NK Celje - Legia Warszawa przeprowadzą stacje Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. W internecie spotkanie dostępne będzie na platformie Polsat Box Go.

Tradycyjnie od rana w dniu meczowym przy okazji meczów pucharowych prezentujemy ciekawostki oraz zdjęcia miasta i okolic.





Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze Słowenii.



