Na żywo
LIVE!: Celje - Legia (przed meczem)
Redakcja
Bezpośrednią transmisję z meczu NK Celje - Legia Warszawa przeprowadzą stacje Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. W internecie spotkanie dostępne będzie na platformie Polsat Box Go.
Tradycyjnie od rana w dniu meczowym przy okazji meczów pucharowych prezentujemy ciekawostki oraz zdjęcia miasta i okolic.
Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze Słowenii.
Korzystasz z Telegrama?
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom