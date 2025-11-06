Albert Riera - fot. Woytek / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
Konferencja

Riera: Udowodniliśmy, że potrafimy rywalizować z każdym

Woytek, źródło: Legionisci.com

— W europejskich rozgrywkach nikt nie powinien się czuć gorszy. Nie ma powodu, byśmy czuli się mniejsi, wolniejsi czy słabsi od innych. Najważniejsze jest to, że potrafimy rywalizować. Wynik ma znaczenie, ale dla mnie ważniejsze jest, jak gramy - powiedział po meczu trener NK Celje, Albert Riera.



 


- Dziś byliśmy w meczu przez całe 90 minut. W pierwszej połowie popełnialiśmy błędy techniczne, oddaliśmy piłkę przeciwnikowi, ale po przerwie pokazaliśmy charakter i osobowość. Kiedy trzeba było bronić, broniliśmy razem. Skrzydłowi, pomocnicy, napastnik — każdy pracował. To dla mnie powód do dumy.

- Moja filozofia jest jasna: jeśli mamy przegrać, to tylko grając po swojemu. Nie negocjuję z tym. Chcę, żebyśmy budowali akcje, wymieniali piłkę, biegali i zmuszali rywala do gry na naszych zasadach. Jeśli piłkarz ma słabszy dzień, to trudno – zmieniam go. Ma kolejną szansę w następnym meczu. Tak działa piłka. Nawet Real Madryt czy Liverpool mają zawodników za 150 milionów, którzy czasem zawodzą. To normalne. Najważniejsze, by drużyna jako całość utrzymała poziom.

„Jesteśmy dumni i wierzymy w siebie”

- To już nasz 26. mecz w sezonie, a mimo zmęczenia gramy z pasją. W Lidze Konferencji mamy komplet punktów, strzelamy gole, bronimy dobrze. To fakty, ale najważniejsze jest to, jak wyglądamy na boisku. Jestem dumny z moich zawodników. Czułem przed meczem, że wygramy. Powiedziałem to nawet żonie. I to jest dla mnie prawdziwe zwycięstwo – ta wiara, że możemy rywalizować z każdym. To już samo w sobie ogromny sukces.

O bramkarzu i defensywie

- Nasz bramkarz wykonał dziś kilka bardzo ważnych interwencji. Każdy ma swoją rolę — on musi bronić, a my musimy mu pomagać, by miał jak najmniej pracy. W poprzednim sezonie praktycznie co drugi strzał kończył się golem. Teraz to się zmieniło, w tym elemencie zrobiliśmy duży postęp.

- Na zbyt dużo pozwalaliśmy w obronie rywalom? Muszę obejrzeć mecz, by ocenić, ile okazji stworzył rywal, a ile sami im podarowaliśmy. Popełnialiśmy błędy techniczne, które dawały im sytuacje, ale to styl, którego nie zmienię. Wolę, żeby moi zawodnicy próbowali grać, niż żeby rezygnowali z naszego sposobu gry.




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Oceń legionistów za mecz Celje - Legia


Tobiasz
1
2
3
4
5
6
Wszołek
1
2
3
4
5
6
Pankov
1
2
3
4
5
6
Kapuadi
1
2
3
4
5
6
Ruben Vinagre
1
2
3
4
5
6
Kapustka
1
2
3
4
5
6
Augustyniak
1
2
3
4
5
6
K. Urbański
1
2
3
4
5
6
Krasniqi
1
2
3
4
5
6
Čolak
1
2
3
4
5
6
Stojanović
1
2
3
4
5
6
Rajović
1
2
3
4
5
6
W. Urbański
1
2
3
4
5
6
Elitim
1
2
3
4
5
6
Żewłakow
1
2
3
4
5
6
Chodyna
1
2
3
4
5
6

Komentarze (7)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Guny - 1 godzinę temu, *.223.42

Koleś inny mecz oglądał...

odpowiedz
Pusia - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

Bredzisz pajacu, ale spoko, weszły wam dwa strzępy bo Legia to pipa

odpowiedz
Szymon - 1 godzinę temu, *.play.pl

A o bramkarzu Legii nic? Hmmmmm szkoda

odpowiedz
L - 1 godzinę temu, *.play.pl

Co ten chlop bredzi. Przeciez dzisiaj zostali zdominowani, nie istnieli przez 75 minut meczu, a typ mowi, ze grali na wlasnych zasadach XDDDDDDDDDDDDDD

odpowiedz
Pusia - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

@L: owszem grali i wygrali

odpowiedz
Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl

@L:

Tak nie istnieli, że wygrali mecz.

odpowiedz
Znawca - 31 minut temu, *.interkam.pl

@L: mecz trwa 90min + czas doliczony.Tyle w temacie.

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.