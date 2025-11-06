Mecz zmarnowanych okazji
Pomimo dobrej gry Legia Warszawa przegrała na wyjeździe z NK Celje w spotkaniu fazy ligowej Ligi Konferencji. Do przerwy "Wojskowi" prowadzili po bramce Kacpra Urbańskiego, ale po przerwie do siatki trafiali już tylko Słoweńcy. Gdyby legioniści byli tego dnia bardziej skuteczni, to po pierwszych 45 minutach z pewnością prowadziliby różnicą co najmniej kilku goli...
Od pierwszego gwizdka sędziego dobrze grała Legia. W 7. minucie gry na prowadzenie "Wojskowych" powinien wyprowadzić nawet Antonio Čolak. Chorwacki napastnik dostał podanie ze skrzydła, był kompletnie nieatakowany tuż przed bramką rywali, ale niestety nie trafił chociażby w jej światło. Chwilę potem indywidualną akcją popisał się Kacper Urbański. Pomocnik gości zakręcił dwoma obrońcami, oddał mocne uderzenie, z którym poradził sobie Žan-Luk Leban. W 13. minucie znowu z dobrej strony pokazał się Urbański. Tym razem młodzieżowy reprezentant Polski przytomnym dograniem wpuścił w szesnastkę Rafała Augustyniaka. Ten miał niestety piłkę na swojej słabszej lewej nodze, dlatego nie udało mu się oddać mocnego uderzenia, Golkiper gospodarzy był dobrze ustawiony i Legia zyskała tylko rzut rożny. Przez pierwszy kwadrans meczu NK Celje niemal nie istniało. Słoweńcy byli przede wszystkim skupieni na obronie przed kolejnymi atakami "Wojskowych".
Jednak w 16. minucie gotowość między słupkami Kacpra Tobiasza sprawdził Mario Kvesić. Pomocnik spróbował strzału z dystansu i polski bramkarz był dobrze ustawiony i nie dał się zaskoczyć. Chwilę potem wreszcie padł wyczekiwany gol dla Legii, która tego wieczoru w pełni zasłużyła na wyjście na prowadzenie. Wszystko zaczęło się od rajdu skrzydłem Ermal Krasniqiego, który przebiegł kilkadziesiąt metrów i wpadł w pole karne NK Celje. Tam prostym zwodem zwiódł obrońcę, jednak strzelił zdecydowanie zbyt słabo, dlatego Leban udanie interweniował. Akcja toczyła się jednak dalej i za moment futbolówka znalazła się pod nogą Kacpra Urbańskiego, który mocnym wolejem strzelił swojego pierwszego gola w barwach Legii.
Legioniści byli bardzo rozpędzeni. Zapowiadało się jak na razie na to, że oglądamy najlepszy mecz "Wojskowych" w tym sezonie. W 25. minucie mogło być 2-0. Znowu na prawej stronie urwał się Krasniqi. Dośrodkował w kierunku Čolaka, a jego główka niestety przeleciała nad poprzeczką. To była druga znakomita okazja napastnika i ponownie nie udało mu się skierować piłki chociażby w światło bramki. Dziesięć minut potem swój zespół dwa razy uratował z kolei Tobiasz. Bramkarz najpierw udanie odbił mocne uderzenie Nikity Iosifowa, a za moment równie dobrze zachował się przy dobitce Kvesicia.
W drugą połowę lepiej weszli gospodarze, którzy zepchnęli swoich rywali do defensywy. Na szczęście Legii udawało się wychodzić spod wysoko założonego pressingu. W 56. minucie dwie znakomite jednak okazje dla gości. Najpierw swój kunszt po raz kolejny pokazał Urbański. Pomocnik dobrze zabrał się z piłką w polu karnym przeciwnika, bez większych kłopotów odwrócił się z nią w kierunku bramki, jednak z jego strzałem poradził sobie Žan-Luk Leban. Za moment golkiper NK Celje ponownie stanął na wysokości zadania, kiedy z bliska odbił instynktowne uderzenie Čolaka.
Legioniści szybko uspokoili grę i ponownie zaczęli raz po raz przeprowadzać akcje na połowie słoweńskiego zespołu. Po godzinie gry znowu znakomite szanse dla stołecznego klubu. Najpierw strzał Urbańskiego z pola karnego znakomicie odbił bramkarz NK Celje, a za chwilę ratować sytuację chciał jeszcze Augustyniak, lecz znowu spisał się Leban. Gdyby tego wieczoru warszawscy zawodnicy byli bardziej skuteczni, to mogliby prowadzić ze swoimi przeciwnikami różnicą minimum trzech bramek.
W 73. minucie Słoweńcy doprowadzili do remisu. Jeden jedyny błąd w środku pola defensywy Legii od razu zakończył się golem dla NK Celje, którego autorem był Nikita Iosifow. Rosyjski pomocnik urwał się obrońcom po prostopadłym podaniu ze środka pola i w sytuacji sam na sam mocnym strzałem pokonał Tobiasza. Ogromna szkoda, ponieważ to zdecydowanie legioniści bardziej zasłużyli na kolejną bramkę niż Słoweńcy na doprowadzenie do remisu.
Po tym trafieniu coś pękło w drużynie Legii. Drużyna gospodarzy raz po raz atakowała i zyskiwała coraz więcej przestrzeni do gry. W 77. minucie stadion w Celje wpadł w euforię, kiedy Słoweńców na prowadzenie wyprowadził Žan Karničnik. Obrońca popisał się znakomitym strzałem z dystansu, z którym nie poradził sobie Tobiasz. Strzelec gola miał zdecydowanie zbyt dużo miejsca przed polem karnym, z czego skwapliwie skorzystał. Pomimo kilkunastu minut Legii nie udało się doprowadzić do remisu. NK Celje miało jeszcze jedną dobrą okazję do ustalenia wyniku, jednak zaprzepaścili kontrę trzech na dwóch.
W doliczonym czasie gry ponownie swój klub uratował bramkarz NK Celje. Leban obronił mocny strzał z półwoleja Pawła Wszołka. Ogromnie szkoda straconych punktów i powrotu ze Słowenii na tarczy.
Faza ligowa - 3. kolejka
#NKCLEG
0
Z`dežele Stadium
6.11.2025
18:45
Asystent trenera: Pablo Remon Arteta
Lekarz: Shefki Mevmedoski
Fizjoterapeuta: Toni Nenadić
Asystent trenera: Grzegorz Mokry
Kierownik drużyny: Konrad Paśniewski
Lekarz: Mateusz Dłutowski
Fizjoterapeuta: Bartosz Kot
Główny: Javier Alberola Rojas (Hiszpania)
Asystent: Alfredo Rodriguez Moreno (Hiszpania)
Asystent: Iker De Francisco (Hiszpania)
Techniczny: Adrian Cordero (Hiszpania)
VAR: Valentín Gómez (Hiszpania)
AVAR: Francisco José Hernandez Maeso (Hiszpania)
Średnia wieku Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 28.09 lat
Podstawowa + zmiennicy: 26.56 lat
Cała kadra meczowa: 26.59 lat
Średnia wzrostu Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 184.5 cm
Podstawowa + zmiennicy: 183.6 cm
Cała kadra meczowa: 184.8 cm
Komentarze (100)
Cytując Wójta: " Gramy k... bez bramkarza".
Dopóki Legia nie kupi choć jednego napastnika z prawdziwego zdarzenia dopóty meczy wygrywać nie będzie.
Plakac sie chce. Bez bramkarza i napastnika... sorry, ale nic z tego nie będzie.
Trenera, jak najszybciej trenera, bo sprzątania po ekipie Iordanescu jest od groma.
Panie Kacprze, proszę trenować mocniej.
Kopacze (albo wkłady): Rajovic, Stojanovic, Vinagre proszę spezedajcie się gdzieś
@Dr Bomba: Od Kacpra już nie ma co wymagać , on już więcej nic nie da tylko dostosuje się do wszystkich .
Do 60 minuty naprawdę fajnie ale oglądało mecz i grę Legii.. potem niestety nasi kopacze postanowili wrócić do swojego zwyczajnego poziomu tragedii i żenady.. smutne to i boli..😭🤯
Spokojnie, to tylko gra ligowy średniak, pamiętajcie LICZY SIĘ TYLKO MISTRZOSTWO 😃
Brak słów dalej....no i jedziemy dalej! NIE PODDAWAJ SIĘ UKOCHANA MA.....NIE PODDAWAJ SIĘ LEGIA WARSZAWA! No i dobra. Powinniśmy prowadzić 3:0 czy nawet 4:0 a dostajemy baty 2:1! Cyrku ciąg dalszy. A o niektórych " zawodnikach " wstyd wstydów pisać! Patrz Rajowić Chodyna Tobiasz. Już kiedyś pisałem Pan Adam Nawałka bo zaraz go sprzątną z przed nosa. Ale gdybym jeszcze raz miał urodzić się....to WSZYSCY LEGIONISTKI I LEGIONIŚCI WIECIE! POZDRAWIAM SERDECZNIE
Akurat Paweł wszołek zagrał bardzo dobrze i nie jego wina że nie miał dwóch albo trzech asyst a piłki włożył idealne i powinien być trochę lepiej oceniony zresztą charowal na całej długości boiska. Urbański w środku super. Szkoda tylko że Zmiennicy weszli i nic nie grali a zwłaszcza rajowicz nie wiem czy on w ogóle piłkę dotknął colę dużo lepszy. Szkoda tej porażki
Niestety Legia to już przeciętny klub przyszło być nam takim Manchester United z tym prezesem nic tu nie zdziałamy są potrzebne radykalne zmiany od dołu aż po sama górę nie ma ani młodzieży ani trafnych transferów kiedy Legia miała dobrego napastnika ostatnio? Nikolic,Prjovic ? To co się dzieje w klubie to kabaret piłkarze są przepłacani na wysokich kontraktach typu Kun szkoda słów na to
Dawać Placha i Czubaka.
Niewiarygodna jest lekkość z jaką daliśmy odkręcić wynik
Ile lat my gramy bez bramkarza 6-7 tragedia i jeszcze jak zatrudnią Bielice to obraz nędzy i rozpaczy będzie dopełniony
Cały sezon w pigułce. Nie ma napastnika, skuteczność na poziomie B-klasy, milion sytuacji z których nic nie wynika. Przeciwnik trzy akcje i dwie bramki mamy ręcznika w bramce co leci to wpada a jak już coś obroni to wypływa pod nogi przeciwnika niestety bez bramkarza i napastnika nie da się wygrywać meczów. Mioduski won!
Średnia wartość 5 zawodników rywali razem stanowiła jednego Legii . Z kim mamy wygrywać jak nawet z takim zespołem nie potrafimy choćby zremisować
To je cirkus...
@Nenad Bjelica: Tak jak album Take That pozdro!
@Nenad Bjelica: ani mi się waż Nenad obejmować Legie! Tu musi być wyj...Loczek i później trzeba brać trenera przypominającego Staśka Czerczesowa z polskich to tylko " Ojrza" czyli Leszek Ojrzyński.
Niestety ale potrzebujemy BRAMKARZA a nie bramkarza ....:( . Tobiasz nawet w naszej e-klapie nie robi różnicy a wpuszczanie Rajovica zabija jakąkolwiek grę ...... , chyba że potrzebujemy centra na "podwyższenie składu ale to chyba na Torwarze :(
Przegrywają ze wszystkimi jak leci niemy napastnika bramkarza a trenerzy przeprowadzają zmiany których nikt nierozumie zszedł Kacper a wpuścił super rajowicia i xhodyne i co ? Przegraliśmy a piwnnismt wygrać i to w cuglach niepitrafimy strzelać bramek elitim ławka tego też niekumam
Wystarczyło podnieś piłkę pół metra i nogi by nie pomogły, ale to trzeba myśleć, kapustka to najsłabsze ogniwo nic nie warta, po wolniak dno, celowo łapie kartki bo nie chce mu się grać, Tobiasz jak zawsze
Gdy pierwszą połowę zagrali naprawdę dobrze, można było przypuszczać iż w drugiej z pewnością coś się zesra.
Generalnie sytuacja wygląda tak:
-Mistrzostwo Polski: przegrane,
-Puchar Polski: przegrany,
-czołowa 8-ka LKE: przegrana.
O co gramy aktualnie w tym sezonie panowie z Zarządu, skoro wszystkie cele poszły się......???
@Wolfik: Więc trzeba zagrać druga też dobrze ,Jest szansa na puchary jeszcze 🤔
@Wolfik:
O zachowanie twarzy i załapanie się choćby do pucharu Biedronki za rok...
@Wolfik: niezaleznie od wynikow i miejsca w tabeli, liczy sie tylko mistrzostwo ! 💪
Przegrać z taką tandetą to mistrzostwo świata. Z podobnymi dziadami jak celje graliśmy na wyjazdach w ubiegłym sezonie backa, omonia i rozsmarowalismy ich jak masło na kanapce ale kto wtedy był trenerem. Opluwany faja no to macie tę nową jakość. Znowu w d..u i znowu smętne...nie poddawaj się ukochana ma......żenada. zmarnować tyle sytuacji to niepojęte
Zima trzeba kupić bramkarza ..Kobyłka słaby ale to co wyprawia ten pawian Tobiasz to woła o pomstę do nieba....takiego dna w bramce dawno nie widziałem
biorąc pod to pod uwagę, wynik jest rewelacyjny
tym klubem rządzi skończony debil w trwałej ondulacji i wybiera sobie na kluczowe stanowiska równych sobie, tak samo głupich ale nawąchanych do zamroczenia smrodem szatni
przez 3 miesiące prawdziwi dyrektorzy sportowi albo kazali mu spi...lać albo byli zbyt mądrzy
cirkusu ciąg dalszy - podobno najbliżej jest bielnica skandaloza poamikowe popłuczyny lub wacik magieremek UJa o charyzmie ludzika z LEGO
każdy może sobie sprawdzić co sobą reprezentują te dziwolągi i jak kończyli pracę w ostatnich latach
Już dawno mówiłem że Tobiasz to cienias. Od samego początku gry w Legii. Jego wykopy piłki po autach to było mistrzostwo. Niech gr w rezerwach albo niech .....dala.
Jak zwykle przegrywamy 😡
Szkoda meczu,w pierwszej połowie mogliśmy go zamknąć.
Dobrzeeee! W niedzielę jeszcze Bruk Bet weźmie co swoje i spadek bliski! Jak się masz Mioduski?
@Pusia: wiesz że może być tak?
Grali jak nigdy
Przegrali jak zawsze
Grali jak nigdy
Przegrali jak zawsze
Grali jak nigdy
Przegrali jak zawsze
w 11 grali naprawdę fajną piłkę... tyle że potem wszedł Rajović
Jestem już tak zgorzkniały tym co oni odpi***ją, że po drugiej bramce liczyłem że dostaną jeszcze ze 2 i skończą jak na Cyprze. Przecież my do 60 minuty powinniśmy mieć 4 bramki, jak nie lepiej.
W końcu zagrali dobry mecz ale widać, że mentalność jest upośledzona, niby nabrali pewności bo wyglądało to naprawdę porządnie, ale po gongu w postaci 1-1 ta pewność poleciała jak domek z kart.
Dzisiaj było dosadnie widać ile daje bramkarz który utrzymuje drużynę w grze dobrymi interwencjami. Mocny kontrast obu golkiperów, aż się czasy potęgi naszych bramkarzy przypomniały, szkoda że w drugą stronę.
Tobiasz WON
A najlepszy tekst, to: "W 7. minucie gry na prowadzenie "Wojskowych" powinien wyprowadzić NAWET Antonio Čolak". Nawet on mógł to zrobić... To pokazuje, że już nawet Redakcja nie wierzy w naszych napastników😂
Jaki dobry mecz? Graliśmy z cieniasami a i tak przegraliśmy. To jest dramat!
Dość!
Po pierwsze: gratulacje dla drużyny, zwłaszcza dla tych, na których kibicowscy "eksperci" postawili krzyżyk, czyli: Krasniqi, Kapustka, Čolak. Widać jakie jest znaczenie trenera, choćby tak bezbarwnego jak Astiz.
Po drugie: mecz pokazał, że bez napastnika można wygrywać ale bez bramkarza się nie da. Bramkarz Celje wybronił cztery lub pięć "setek", głównie nogami. Tobiasz między nogami puszcza jeden strzał. Tak się nie da czegokolwiek zbudować.
Po trzecie: dyrektor Żewłakow potrafi sprowadzać ciekawych zawodników. Ale w wybór trenerów to już po raz kolejny dowodzi, że lepiej, żeby się nie angażował. Widać ile ta drużyna może, jeśli wystarczy pozwolić jej grać. Stracony sezon na konto Żewłakowa.
z tym ręcznikiem nic nie wygramy...jedynie karne w PP...proszę odkupić tego małolata z bramki Celje...5 razy jest lepszy...mlody Żewłakow wszedł i czlapal jak Rajovic...porażka...a sam Rajovic biega jak osowiala klempa...szkoda bo mecz był do wygrania
Ten ręcznik w bramce w swojej karierze wybronił tylko jeden mecz dla Legii - finał PP z Rakowem.
Reszta ,co ma wpaść ,to wpada.
Kiedy będziemy mieć bramkarza?
Porażki stały się naszym chlebem powszednim. Teraz Termalica ustawi nas do pionu. Doczekaliśmy czasów,że nie mamy ani jednego porządnego napastnika. Wynalazki Bobicia nie wypaliły.
Oj ten nasz Tobiasz... Ucz się co wybronił ten z Celje! A tak ogólnie to są przegrywy... Ten zespół już nic nie wygra... Wstyd!
Dobry mecz w nszym wykonaniu,ale sił starczyło chyba tylko na 60-65 minut...ps.bramkarz Celje to żaden tytan-wszystkie strzaly,które wyjął szły prosto w niego...nie umiemy strzelać z zimną krwią...nie musiał się ani razu wyciągnąć i wysilić...a taki kopacz z Termaliki pewnie zayebałby pasóweczką w górny róg...indywidualne treningi strzeleckie potrzebne od zaraz...
@robochłop: masz rację. Dobrze, że go nie zabili
@Diego: he he ,niby zabawne-ale niestety to uśmiech przez łzy...
Ambicja wkładów wystarczyła na 45min, ale niestety mecz trwa 90 i ta nasza legendarna mocna ławka.
Otóż to, gdyby Legionisci wykorzystali większość okazji, to by wygrali, ale nie wykorzystali, bo Celje miało prawdziwego bramkarza na odpowiednim poziomie, a Legia miała przyszłego bramkarza Męczysteru.
@Bombardo: te strzały to i ja bym wybronił. Co to za uderzenia😂...
Wypier.....Wszyscy
@Legia: Oprócz kibiców, bo Jesteśmy na innym Poziomie
Co ten zestaw robi na treningach?? Czy oni mają treningi strzeleckie??? Przecież do 70 minuty to powinniśmy byli mieć strzelone trzy czy cztery gole,bo taka prawda i mecz powinien być zamknięty! I powinno być zwycięstwo,trzy punkty oraz punkty do rankingu...ale po co,lepiej zj...c wszystko!💩💩💩💩
@Pjoter: Może efekt by dało wystawienie dwóch napastników Ćwolak i Mileta wspólnie dobrze może to wyglądać. Ręcznik w bramce niech bierze przykład z bramkarza Cejle albo lepiej niech zasili rezerwy . Teraz jeszcze w d...ę z Wioską i świat będzie piękny.
@Pjoter: Na treningach skuteczność jest wysoka. Broni przecież Tobiasz :)
Mori Gual Josue Olidele już za nimi tęsknię
Najwazniejsze, ze lczy sie tylko mistrzostwo !!!
Mecz na plus. Tu widać jak bramkarz potrafi wygrać mecz, taka jest prawda. Sory ale nie pamiętam meczu w którym bramkarz Legi wybronił 3-5 stu procentach sytuacji, częściej widzę stratę bramki po niefortunnym wybiciu piłki przez bramkarza 🤔
Nieprawdopodobne, zagrać tak dobry mecz i przegrać... spokojnie mogliśmy strzelić jeszcze 2-3 gole No ale oni mieli bramkarza, u nas jak zwykle, co było do obronienia to obronione a już coś extra to nie ma opcji... już pomijam że i tak miał farta bo tradycyjnie w pierwszej połowie kilka piłek wybił przed siebie zamiast do boku...
@Okęciak:
W tej pierwszej połowie, w 36 min. przy tym wybiciu przed siebie, to piłka szła idealnie tak, żeby złapać ją w koszyk. Polecam przyjrzeć się na powtórkach, ile Tobiasz włożył wysiłku, żeby schylić się i złożyć ręce do wypiąstkowania. Oczywiście wprost przed siebie. Tobiasz nie ma instynktu bramkarza, nie ma odruchów, automatyzmów. Chyba najbardziej przysłużyłby się drużynie gdyby wrócił na Żyletę.
Jesteśmy pogrzebani we wszystkich rozgrywkach.Nasze gwiazdy powinny zrezygnować z wypłat.
Serio? Najbogatszy klub w kraju, który nie potrafi kupować napastników. Dziady, wstyd i Kapustka jeszcze niedawno nosił opaskę? Gość ktory miał dobry start i cofnął się w rozwoju. Złapał kontuzje cieszynką po bramce, to go wywalić! Piłka nożna to kontaktowy sport! Jeśli typ podskakując robi sobie krzywdę to każdy średniak mierzacy 186cm go zmiecie z planszy.
Jak się gra na 1:0 to się przegrywa 1:2 xD Starsznie irytująco gra ten skład, to już nie pierwszy raz kiedy wygrany mecz przegrywają, bo im się wydaje że dowiozą 1:0 najniższym możliwym nakładem energii... Wywalić wszystkich tych dziadów i zostawić tylko młodych, którym się chce walczyć 90minut.
Proszę zobaczyć po co jest bramkarz w bramce ile ich wybronił a nasza gwiazda pierwsza bramka kanał wina Vinagre leniwca nie zdążył się cofnąć a druga bramka półtora metra od słupka a on jej nie obronił gwiazdorek
Jak tak ma wyglądać gra po mistrzostwo to niech w ogóle nie grają bo im się niechce i tacy ludzie grają w Legii to wstyd ludzie nie będą przychodzić na mecze darmozjady im tylko zależy na kasie nie ma Legii jak było wcześniej wygrany mecz i co do tyłu a oni się cieszą bo nie ma legii w ich sercach tylko kasa i ch...j
Qrwa po co Mineta. Za Cielaka nyło od razu Żewłaka puścić. Wogóle zmiany z d...y Astiz nie potrafi.
Wszystkich won - Szczególnie Malarza bym pogonił !
Bramka Tobiasza - piłka między nogami - Błąd bramkarza.
@genezas:
Przy drugiej bramce też zwracam uwagę na to jak Tobiasz wykonuje robinsonadę. Tobiasz w każdej sytuacji rzuca się z dwiema rękami i to przeważnie lekko ugiętymi. I najczęściej nieskutecznie.
Podobnie robił Cierzniak i Malarz. Podczas gdy wiadomo, że jedna ręka pozwala na zwiększenie zasięgu. Tobiasz sam sobie odbiera szansę na skuteczną interwencję
Mioduski do zmiany.
W bramce tragedia …. Kiedy wreszcie ktoś pójdzie po rozum do głowy i przestaną na tego badziewiarza stawiać. Jest tragiczny. Po drugiej stronie bramkarz pokazał po co w bramce stal
Astiz nie umie zarządzać meczem ....
Tylko Rajović wszedł i się rozsypało. To jest drewniak jaki mało i pecha przynosi.
Ciucmoki
Jak każdy co oglądał mecz nic nowego nie napiszę brak trenera, brak napastnika, brak bramkarza.
Gdyby z przodu byli Morishita, Luqinias, czy Gual, to rozjechali byśmy ich w pierwszej połowie.
Astiz brak umiejętności zarządzania meczem.
Vintage za mało skupia się na obronie, przy bramce jego gapiostwo, chyba spróbowałbym Kuna, przynajmniej bardziej ambitny.
Nie grali źle , ale to nie ma żadnego znaczenia.
Jest kolejna porażka , a na horyzoncie mamy kolejnego ,,fachowca” na trenera - Bielice.
To co się dzieje w Legii to jest katastrofa.
Szkoda ,że nie daliśmy rady ,Może następnym razem ,🙂
@Biała si: Podziwiam Kolegi spokój. Chyba zapiszę się na lekcje...😐.
Poco rajovic wszedł ???chore czy Żewłakow i bobic mają jakąś prowizję od jego minut na boisku ???dla mnie to jest chore wpuszczać kolesia co psuje wszystko na boisku i atmosferę w szatni
@Ukiluki: Ciolak grał jak ciele, ale był pod grą. Spudłował dwie setki i nie wszystko mu wychodziło. Ale pozwalał wyprowadzać ataki. Wszedł Mileta i cała ofensywa Legii została wyłączona.
Ta banda miernot przynosi tylko cozaz większy wstyd.
Astiz po ch...a grzebiesz w składzie jak idzie??? Do czego ci te zmiany. K...a sztuka dla sztuki.
oni mieli Pana bramkarza a legia tylko ręcznik
@R2d2: no to podstawa....my nie mamy bramkarza już od lat!
Zajebiscie grali ja zostawiłby Astiza bo im Klopp nie pomoże
@Siwy Częstochowa: po co? Nie kontroluje meczu. Strateg żaden z biego
Celje miało bramkarza my tylko Tobiaszka różowego chłopaczka, ech lepiej nikogo nie wystawiać na tą pozycję będzie w sumie to samo. Ale co trzeba oddac w 1 połowie grali jak na Legie przystało. Wszedł Rajovic i się zesr..ło
Tylko Mistrzostwo
Coś pięknego. Naprawdę jest formą sztuki doprowadzić ten Klub do takiej katastrofy.
@Raider:
I to za jaką kasę...
Ten mecz pokazuje co to znaczy mieć bramkarza w bramce i brak napastnika
Inaki Guardiola na dwójkę z minusem. Niepotrzebne zmiany zabiły Legię.
Powinnismy prowadzic 4-0, przegrywamy 1-2. Nigdy w zyciu nie widzialem, zeby przegrac tak frajersko tak dobry mecz...
Ręcznik w bramce nie pomaga...
@L: Tak wyglądał cały zeszły sezon przecież również. Zmiany w Legii działają 1 raz na 10 meczów. A szczególnie, gdy gramy dobrze, nie należy niczego ruszać.
@L:To mało w życiu widziałeś
Niech się skupią na ekstraklasie
dziady!
Nie mamy bramkarza. Mamy babolarza.
