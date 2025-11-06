Mecz zmarnowanych okazji

Sędziowie

Główny: Javier Alberola Rojas (Hiszpania)

Asystent: Alfredo Rodriguez Moreno (Hiszpania)

Asystent: Iker De Francisco (Hiszpania)

Techniczny: Adrian Cordero (Hiszpania)

VAR: Valentín Gómez (Hiszpania)

AVAR: Francisco José Hernandez Maeso (Hiszpania)



Czerczeszoł - 5 minut temu, *.t-mobile.pl Cytując Wójta: " Gramy k... bez bramkarza". odpowiedz

(L)eve(L)64 - 5 minut temu, *.tpnet.pl Dopóki Legia nie kupi choć jednego napastnika z prawdziwego zdarzenia dopóty meczy wygrywać nie będzie. odpowiedz

Cx - 9 minut temu, *.126.154 Plakac sie chce. Bez bramkarza i napastnika... sorry, ale nic z tego nie będzie. odpowiedz

Egon - 13 minut temu, *.waw.pl Trenera, jak najszybciej trenera, bo sprzątania po ekipie Iordanescu jest od groma. odpowiedz

Dr Bomba - 13 minut temu, *.orange.pl Panie Kacprze, proszę trenować mocniej.

Kopacze (albo wkłady): Rajovic, Stojanovic, Vinagre proszę spezedajcie się gdzieś odpowiedz

in - 4 minuty temu, *.inetia.pl @Dr Bomba: Od Kacpra już nie ma co wymagać , on już więcej nic nie da tylko dostosuje się do wszystkich . odpowiedz

Gosia - 15 minut temu, *.centertel.pl Do 60 minuty naprawdę fajnie ale oglądało mecz i grę Legii.. potem niestety nasi kopacze postanowili wrócić do swojego zwyczajnego poziomu tragedii i żenady.. smutne to i boli..😭🤯 odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 16 minut temu, *.plus.pl Spokojnie, to tylko gra ligowy średniak, pamiętajcie LICZY SIĘ TYLKO MISTRZOSTWO 😃 odpowiedz

Michał - 21 minut temu, *.plus.pl Brak słów dalej....no i jedziemy dalej! NIE PODDAWAJ SIĘ UKOCHANA MA.....NIE PODDAWAJ SIĘ LEGIA WARSZAWA! No i dobra. Powinniśmy prowadzić 3:0 czy nawet 4:0 a dostajemy baty 2:1! Cyrku ciąg dalszy. A o niektórych " zawodnikach " wstyd wstydów pisać! Patrz Rajowić Chodyna Tobiasz. Już kiedyś pisałem Pan Adam Nawałka bo zaraz go sprzątną z przed nosa. Ale gdybym jeszcze raz miał urodzić się....to WSZYSCY LEGIONISTKI I LEGIONIŚCI WIECIE! POZDRAWIAM SERDECZNIE odpowiedz

R - 23 minuty temu, *.play-internet.pl Akurat Paweł wszołek zagrał bardzo dobrze i nie jego wina że nie miał dwóch albo trzech asyst a piłki włożył idealne i powinien być trochę lepiej oceniony zresztą charowal na całej długości boiska. Urbański w środku super. Szkoda tylko że Zmiennicy weszli i nic nie grali a zwłaszcza rajowicz nie wiem czy on w ogóle piłkę dotknął colę dużo lepszy. Szkoda tej porażki odpowiedz

Państwo to szyszeli? - 23 minuty temu, *.orange.pl Niestety Legia to już przeciętny klub przyszło być nam takim Manchester United z tym prezesem nic tu nie zdziałamy są potrzebne radykalne zmiany od dołu aż po sama górę nie ma ani młodzieży ani trafnych transferów kiedy Legia miała dobrego napastnika ostatnio? Nikolic,Prjovic ? To co się dzieje w klubie to kabaret piłkarze są przepłacani na wysokich kontraktach typu Kun szkoda słów na to odpowiedz

Hiszpan - 24 minuty temu, *.telnaptelecom.pl Dawać Placha i Czubaka. odpowiedz

tomiacab - 24 minuty temu, *.centertel.pl Niewiarygodna jest lekkość z jaką daliśmy odkręcić wynik odpowiedz

Mz80 - 30 minut temu, *.centertel.pl Ile lat my gramy bez bramkarza 6-7 tragedia i jeszcze jak zatrudnią Bielice to obraz nędzy i rozpaczy będzie dopełniony odpowiedz

Tobiasz ręcznik - 30 minut temu, *.centertel.pl Cały sezon w pigułce. Nie ma napastnika, skuteczność na poziomie B-klasy, milion sytuacji z których nic nie wynika. Przeciwnik trzy akcje i dwie bramki mamy ręcznika w bramce co leci to wpada a jak już coś obroni to wypływa pod nogi przeciwnika niestety bez bramkarza i napastnika nie da się wygrywać meczów. Mioduski won! odpowiedz

DAWAC PROTEST NA CALEGO KONKRETNY! !! NIE TO CO TEN OSTATNI DLA PANIENEK 🌹 - 31 minut temu, *.play-internet.pl Średnia wartość 5 zawodników rywali razem stanowiła jednego Legii . Z kim mamy wygrywać jak nawet z takim zespołem nie potrafimy choćby zremisować odpowiedz

Nenad Bjelica - 31 minut temu, *.net.pl To je cirkus... odpowiedz

Mike - 20 minut temu, *.orange.pl @Nenad Bjelica: Tak jak album Take That pozdro! odpowiedz

artic - 11 minut temu, *.189.224 @Nenad Bjelica: ani mi się waż Nenad obejmować Legie! Tu musi być wyj...Loczek i później trzeba brać trenera przypominającego Staśka Czerczesowa z polskich to tylko " Ojrza" czyli Leszek Ojrzyński. odpowiedz

ops2 - 32 minuty temu, *.centertel.pl Niestety ale potrzebujemy BRAMKARZA a nie bramkarza ....:( . Tobiasz nawet w naszej e-klapie nie robi różnicy a wpuszczanie Rajovica zabija jakąkolwiek grę ...... , chyba że potrzebujemy centra na "podwyższenie składu ale to chyba na Torwarze :( odpowiedz

Sobal 74 - 32 minuty temu, *.t-mobile.pl Przegrywają ze wszystkimi jak leci niemy napastnika bramkarza a trenerzy przeprowadzają zmiany których nikt nierozumie zszedł Kacper a wpuścił super rajowicia i xhodyne i co ? Przegraliśmy a piwnnismt wygrać i to w cuglach niepitrafimy strzelać bramek elitim ławka tego też niekumam odpowiedz

Zosiek - 34 minuty temu, *.dlugosz.eu Wystarczyło podnieś piłkę pół metra i nogi by nie pomogły, ale to trzeba myśleć, kapustka to najsłabsze ogniwo nic nie warta, po wolniak dno, celowo łapie kartki bo nie chce mu się grać, Tobiasz jak zawsze odpowiedz

Wolfik - 34 minuty temu, *.play.pl Gdy pierwszą połowę zagrali naprawdę dobrze, można było przypuszczać iż w drugiej z pewnością coś się zesra.



Generalnie sytuacja wygląda tak:

-Mistrzostwo Polski: przegrane,

-Puchar Polski: przegrany,

-czołowa 8-ka LKE: przegrana.



O co gramy aktualnie w tym sezonie panowie z Zarządu, skoro wszystkie cele poszły się......??? odpowiedz

Biała si - 22 minuty temu, *.vectranet.pl @Wolfik: Więc trzeba zagrać druga też dobrze ,Jest szansa na puchary jeszcze 🤔 odpowiedz

Zoltan - 21 minut temu, *.play.pl @Wolfik:

O zachowanie twarzy i załapanie się choćby do pucharu Biedronki za rok... odpowiedz

Chyba sobie zartujesz kolego Wolfik - 10 minut temu, *.centertel.pl @Wolfik: niezaleznie od wynikow i miejsca w tabeli, liczy sie tylko mistrzostwo ! 💪 odpowiedz

Beton - 35 minut temu, *.play.pl Przegrać z taką tandetą to mistrzostwo świata. Z podobnymi dziadami jak celje graliśmy na wyjazdach w ubiegłym sezonie backa, omonia i rozsmarowalismy ich jak masło na kanapce ale kto wtedy był trenerem. Opluwany faja no to macie tę nową jakość. Znowu w d..u i znowu smętne...nie poddawaj się ukochana ma......żenada. zmarnować tyle sytuacji to niepojęte odpowiedz

Kalman - 35 minut temu, *.orange.pl Zima trzeba kupić bramkarza ..Kobyłka słaby ale to co wyprawia ten pawian Tobiasz to woła o pomstę do nieba....takiego dna w bramce dawno nie widziałem odpowiedz

szmata między słupkami, brak napastnika - 36 minut temu, *.vodafone-ip.de biorąc pod to pod uwagę, wynik jest rewelacyjny



tym klubem rządzi skończony debil w trwałej ondulacji i wybiera sobie na kluczowe stanowiska równych sobie, tak samo głupich ale nawąchanych do zamroczenia smrodem szatni





przez 3 miesiące prawdziwi dyrektorzy sportowi albo kazali mu spi...lać albo byli zbyt mądrzy





cirkusu ciąg dalszy - podobno najbliżej jest bielnica skandaloza poamikowe popłuczyny lub wacik magieremek UJa o charyzmie ludzika z LEGO



każdy może sobie sprawdzić co sobą reprezentują te dziwolągi i jak kończyli pracę w ostatnich latach odpowiedz

WO(L)A - 37 minut temu, *.t-mobile.pl Już dawno mówiłem że Tobiasz to cienias. Od samego początku gry w Legii. Jego wykopy piłki po autach to było mistrzostwo. Niech gr w rezerwach albo niech .....dala. odpowiedz

Maksio - 37 minut temu, *.play.pl Jak zwykle przegrywamy 😡 odpowiedz

Juri - 38 minut temu, *.inetia.pl Szkoda meczu,w pierwszej połowie mogliśmy go zamknąć. odpowiedz

Pusia - 38 minut temu, *.vectranet.pl Dobrzeeee! W niedzielę jeszcze Bruk Bet weźmie co swoje i spadek bliski! Jak się masz Mioduski? odpowiedz

MiszaPraga - 19 minut temu, *.plus.pl @Pusia: wiesz że może być tak? odpowiedz

Csh - 39 minut temu, *.31.39 Grali jak nigdy

Przegrali jak zawsze odpowiedz

drewno świerkowe - 39 minut temu, *.orange.pl w 11 grali naprawdę fajną piłkę... tyle że potem wszedł Rajović odpowiedz

KAMI(L) - 40 minut temu, *.plus.pl Jestem już tak zgorzkniały tym co oni odpi***ją, że po drugiej bramce liczyłem że dostaną jeszcze ze 2 i skończą jak na Cyprze. Przecież my do 60 minuty powinniśmy mieć 4 bramki, jak nie lepiej.



W końcu zagrali dobry mecz ale widać, że mentalność jest upośledzona, niby nabrali pewności bo wyglądało to naprawdę porządnie, ale po gongu w postaci 1-1 ta pewność poleciała jak domek z kart.



Dzisiaj było dosadnie widać ile daje bramkarz który utrzymuje drużynę w grze dobrymi interwencjami. Mocny kontrast obu golkiperów, aż się czasy potęgi naszych bramkarzy przypomniały, szkoda że w drugą stronę. odpowiedz

e(L)o - 40 minut temu, *.plus.pl Tobiasz WON odpowiedz

Zięciu - 42 minuty temu, *.play.pl A najlepszy tekst, to: "W 7. minucie gry na prowadzenie "Wojskowych" powinien wyprowadzić NAWET Antonio Čolak". Nawet on mógł to zrobić... To pokazuje, że już nawet Redakcja nie wierzy w naszych napastników😂 odpowiedz

Gość - 42 minuty temu, *.vectranet.pl Jaki dobry mecz? Graliśmy z cieniasami a i tak przegraliśmy. To jest dramat! odpowiedz

M 1987 - 43 minuty temu, *.orange.pl Dość! odpowiedz

Xavery - 43 minuty temu, *.orange.pl Po pierwsze: gratulacje dla drużyny, zwłaszcza dla tych, na których kibicowscy "eksperci" postawili krzyżyk, czyli: Krasniqi, Kapustka, Čolak. Widać jakie jest znaczenie trenera, choćby tak bezbarwnego jak Astiz.



Po drugie: mecz pokazał, że bez napastnika można wygrywać ale bez bramkarza się nie da. Bramkarz Celje wybronił cztery lub pięć "setek", głównie nogami. Tobiasz między nogami puszcza jeden strzał. Tak się nie da czegokolwiek zbudować.



Po trzecie: dyrektor Żewłakow potrafi sprowadzać ciekawych zawodników. Ale w wybór trenerów to już po raz kolejny dowodzi, że lepiej, żeby się nie angażował. Widać ile ta drużyna może, jeśli wystarczy pozwolić jej grać. Stracony sezon na konto Żewłakowa. odpowiedz

jax - 44 minuty temu, *.jmdi.pl z tym ręcznikiem nic nie wygramy...jedynie karne w PP...proszę odkupić tego małolata z bramki Celje...5 razy jest lepszy...mlody Żewłakow wszedł i czlapal jak Rajovic...porażka...a sam Rajovic biega jak osowiala klempa...szkoda bo mecz był do wygrania odpowiedz

pol - 44 minuty temu, *.com.pl Ten ręcznik w bramce w swojej karierze wybronił tylko jeden mecz dla Legii - finał PP z Rakowem.

Reszta ,co ma wpaść ,to wpada.

Kiedy będziemy mieć bramkarza? odpowiedz

Obcy - 45 minut temu, *.t-mobile.pl Porażki stały się naszym chlebem powszednim. Teraz Termalica ustawi nas do pionu. Doczekaliśmy czasów,że nie mamy ani jednego porządnego napastnika. Wynalazki Bobicia nie wypaliły. odpowiedz

Lolo - 45 minut temu, *.plus.pl Oj ten nasz Tobiasz... Ucz się co wybronił ten z Celje! A tak ogólnie to są przegrywy... Ten zespół już nic nie wygra... Wstyd! odpowiedz

robochłop - 45 minut temu, *.orange.pl Dobry mecz w nszym wykonaniu,ale sił starczyło chyba tylko na 60-65 minut...ps.bramkarz Celje to żaden tytan-wszystkie strzaly,które wyjął szły prosto w niego...nie umiemy strzelać z zimną krwią...nie musiał się ani razu wyciągnąć i wysilić...a taki kopacz z Termaliki pewnie zayebałby pasóweczką w górny róg...indywidualne treningi strzeleckie potrzebne od zaraz... odpowiedz

Diego - 37 minut temu, *.play-internet.pl @robochłop: masz rację. Dobrze, że go nie zabili odpowiedz

robochłop - 25 minut temu, *.orange.pl @Diego: he he ,niby zabawne-ale niestety to uśmiech przez łzy... odpowiedz

TBox - 45 minut temu, *.toneticgroup.pl Ambicja wkładów wystarczyła na 45min, ale niestety mecz trwa 90 i ta nasza legendarna mocna ławka. odpowiedz

Bombardo - 45 minut temu, *.datapacket.com Otóż to, gdyby Legionisci wykorzystali większość okazji, to by wygrali, ale nie wykorzystali, bo Celje miało prawdziwego bramkarza na odpowiednim poziomie, a Legia miała przyszłego bramkarza Męczysteru. odpowiedz

Bart - 31 minut temu, *.vectranet.pl @Bombardo: te strzały to i ja bym wybronił. Co to za uderzenia😂... odpowiedz

Legia - 46 minut temu, *.centertel.pl Wypier.....Wszyscy odpowiedz

MiszaPraga - 39 minut temu, *.plus.pl @Legia: Oprócz kibiców, bo Jesteśmy na innym Poziomie odpowiedz

Pjoter - 47 minut temu, *.play-internet.pl Co ten zestaw robi na treningach?? Czy oni mają treningi strzeleckie??? Przecież do 70 minuty to powinniśmy byli mieć strzelone trzy czy cztery gole,bo taka prawda i mecz powinien być zamknięty! I powinno być zwycięstwo,trzy punkty oraz punkty do rankingu...ale po co,lepiej zj...c wszystko!💩💩💩💩 odpowiedz

Adrenalina - 33 minuty temu, *.net.pl @Pjoter: Może efekt by dało wystawienie dwóch napastników Ćwolak i Mileta wspólnie dobrze może to wyglądać. Ręcznik w bramce niech bierze przykład z bramkarza Cejle albo lepiej niech zasili rezerwy . Teraz jeszcze w d...ę z Wioską i świat będzie piękny. odpowiedz

koko dżambo - 33 minuty temu, *.t-mobile.pl @Pjoter: Na treningach skuteczność jest wysoka. Broni przecież Tobiasz :) odpowiedz

Olomamolo - 47 minut temu, *.play.pl Mori Gual Josue Olidele już za nimi tęsknię odpowiedz

Cicho płaczki !!! - 47 minut temu, *.centertel.pl Najwazniejsze, ze lczy sie tylko mistrzostwo !!! odpowiedz

Sraczka - 47 minut temu, *.netfala.pl Mecz na plus. Tu widać jak bramkarz potrafi wygrać mecz, taka jest prawda. Sory ale nie pamiętam meczu w którym bramkarz Legi wybronił 3-5 stu procentach sytuacji, częściej widzę stratę bramki po niefortunnym wybiciu piłki przez bramkarza 🤔 odpowiedz

Okęciak - 47 minut temu, *.netfala.pl Nieprawdopodobne, zagrać tak dobry mecz i przegrać... spokojnie mogliśmy strzelić jeszcze 2-3 gole No ale oni mieli bramkarza, u nas jak zwykle, co było do obronienia to obronione a już coś extra to nie ma opcji... już pomijam że i tak miał farta bo tradycyjnie w pierwszej połowie kilka piłek wybił przed siebie zamiast do boku... odpowiedz

Xavery - 35 minut temu, *.orange.pl @Okęciak:

W tej pierwszej połowie, w 36 min. przy tym wybiciu przed siebie, to piłka szła idealnie tak, żeby złapać ją w koszyk. Polecam przyjrzeć się na powtórkach, ile Tobiasz włożył wysiłku, żeby schylić się i złożyć ręce do wypiąstkowania. Oczywiście wprost przed siebie. Tobiasz nie ma instynktu bramkarza, nie ma odruchów, automatyzmów. Chyba najbardziej przysłużyłby się drużynie gdyby wrócił na Żyletę. odpowiedz

Kabaret - 47 minut temu, *.tre.se Jesteśmy pogrzebani we wszystkich rozgrywkach.Nasze gwiazdy powinny zrezygnować z wypłat. odpowiedz

kk - 48 minut temu, *.orange.pl Serio? Najbogatszy klub w kraju, który nie potrafi kupować napastników. Dziady, wstyd i Kapustka jeszcze niedawno nosił opaskę? Gość ktory miał dobry start i cofnął się w rozwoju. Złapał kontuzje cieszynką po bramce, to go wywalić! Piłka nożna to kontaktowy sport! Jeśli typ podskakując robi sobie krzywdę to każdy średniak mierzacy 186cm go zmiecie z planszy. odpowiedz

pablo - 48 minut temu, *.play.pl Jak się gra na 1:0 to się przegrywa 1:2 xD Starsznie irytująco gra ten skład, to już nie pierwszy raz kiedy wygrany mecz przegrywają, bo im się wydaje że dowiozą 1:0 najniższym możliwym nakładem energii... Wywalić wszystkich tych dziadów i zostawić tylko młodych, którym się chce walczyć 90minut. odpowiedz

Bolo - 49 minut temu, *.net.pl Proszę zobaczyć po co jest bramkarz w bramce ile ich wybronił a nasza gwiazda pierwsza bramka kanał wina Vinagre leniwca nie zdążył się cofnąć a druga bramka półtora metra od słupka a on jej nie obronił gwiazdorek odpowiedz

Kudi - 49 minut temu, *.t-mobile.pl Jak tak ma wyglądać gra po mistrzostwo to niech w ogóle nie grają bo im się niechce i tacy ludzie grają w Legii to wstyd ludzie nie będą przychodzić na mecze darmozjady im tylko zależy na kasie nie ma Legii jak było wcześniej wygrany mecz i co do tyłu a oni się cieszą bo nie ma legii w ich sercach tylko kasa i ch...j odpowiedz

(L) - 49 minut temu, *.jmdi.pl Qrwa po co Mineta. Za Cielaka nyło od razu Żewłaka puścić. Wogóle zmiany z d...y Astiz nie potrafi. odpowiedz

genezas - 49 minut temu, *.inetia.pl Wszystkich won - Szczególnie Malarza bym pogonił !

Bramka Tobiasza - piłka między nogami - Błąd bramkarza. odpowiedz

Xavery - 28 minut temu, *.orange.pl @genezas:

Przy drugiej bramce też zwracam uwagę na to jak Tobiasz wykonuje robinsonadę. Tobiasz w każdej sytuacji rzuca się z dwiema rękami i to przeważnie lekko ugiętymi. I najczęściej nieskutecznie.

Podobnie robił Cierzniak i Malarz. Podczas gdy wiadomo, że jedna ręka pozwala na zwiększenie zasięgu. Tobiasz sam sobie odbiera szansę na skuteczną interwencję odpowiedz

Ryj - 50 minut temu, *.t-mobile.pl Mioduski do zmiany. odpowiedz

Rafa(L)81 - 50 minut temu, *.play-internet.pl W bramce tragedia …. Kiedy wreszcie ktoś pójdzie po rozum do głowy i przestaną na tego badziewiarza stawiać. Jest tragiczny. Po drugiej stronie bramkarz pokazał po co w bramce stal odpowiedz

Zdzicho - 50 minut temu, *.tpnet.pl Astiz nie umie zarządzać meczem .... odpowiedz

Gleg - 50 minut temu, *.play.pl Tylko Rajović wszedł i się rozsypało. To jest drewniak jaki mało i pecha przynosi. odpowiedz

Rikki - 50 minut temu, *.centertel.pl Ciucmoki odpowiedz

RM - 51 minut temu, *.150.15 Jak każdy co oglądał mecz nic nowego nie napiszę brak trenera, brak napastnika, brak bramkarza.

Gdyby z przodu byli Morishita, Luqinias, czy Gual, to rozjechali byśmy ich w pierwszej połowie.

Astiz brak umiejętności zarządzania meczem.

Vintage za mało skupia się na obronie, przy bramce jego gapiostwo, chyba spróbowałbym Kuna, przynajmniej bardziej ambitny. odpowiedz

Sober - 51 minut temu, *.orange.pl Nie grali źle , ale to nie ma żadnego znaczenia.

Jest kolejna porażka , a na horyzoncie mamy kolejnego ,,fachowca” na trenera - Bielice.

To co się dzieje w Legii to jest katastrofa. odpowiedz

Biała si - 52 minuty temu, *.vectranet.pl Szkoda ,że nie daliśmy rady ,Może następnym razem ,🙂 odpowiedz

Wolfik - 31 minut temu, *.play.pl @Biała si: Podziwiam Kolegi spokój. Chyba zapiszę się na lekcje...😐. odpowiedz

Ukiluki - 53 minuty temu, *.glasoperator.nl Poco rajovic wszedł ???chore czy Żewłakow i bobic mają jakąś prowizję od jego minut na boisku ???dla mnie to jest chore wpuszczać kolesia co psuje wszystko na boisku i atmosferę w szatni odpowiedz

Rumcajs - 50 minut temu, *.246.40 @Ukiluki: Ciolak grał jak ciele, ale był pod grą. Spudłował dwie setki i nie wszystko mu wychodziło. Ale pozwalał wyprowadzać ataki. Wszedł Mileta i cała ofensywa Legii została wyłączona. odpowiedz

pawel - 53 minuty temu, *.vectranet.pl Ta banda miernot przynosi tylko cozaz większy wstyd.

Astiz po ch...a grzebiesz w składzie jak idzie??? Do czego ci te zmiany. K...a sztuka dla sztuki. odpowiedz

R2d2 - 53 minuty temu, *.orange.pl oni mieli Pana bramkarza a legia tylko ręcznik odpowiedz

Rysio - 50 minut temu, *.play-internet.pl @R2d2: no to podstawa....my nie mamy bramkarza już od lat! odpowiedz

Siwy Częstochowa - 54 minuty temu, *.tvksmp.pl Zajebiscie grali ja zostawiłby Astiza bo im Klopp nie pomoże odpowiedz

Bbb - 47 minut temu, *.tpnet.pl @Siwy Częstochowa: po co? Nie kontroluje meczu. Strateg żaden z biego odpowiedz

Warszawiak - 54 minuty temu, *.vectranet.pl Celje miało bramkarza my tylko Tobiaszka różowego chłopaczka, ech lepiej nikogo nie wystawiać na tą pozycję będzie w sumie to samo. Ale co trzeba oddac w 1 połowie grali jak na Legie przystało. Wszedł Rajovic i się zesr..ło odpowiedz

Oj - 54 minuty temu, *.play.pl Tylko Mistrzostwo odpowiedz

Raider - 54 minuty temu, *.t-mobile.pl Coś pięknego. Naprawdę jest formą sztuki doprowadzić ten Klub do takiej katastrofy. odpowiedz

Xavery - 18 minut temu, *.orange.pl @Raider:

I to za jaką kasę... odpowiedz

Czarny76 - 55 minut temu, *.net.pl Ten mecz pokazuje co to znaczy mieć bramkarza w bramce i brak napastnika odpowiedz

Rumcajs - 56 minut temu, *.246.40 Inaki Guardiola na dwójkę z minusem. Niepotrzebne zmiany zabiły Legię. odpowiedz

L - 56 minut temu, *.play.pl Powinnismy prowadzic 4-0, przegrywamy 1-2. Nigdy w zyciu nie widzialem, zeby przegrac tak frajersko tak dobry mecz...



Ręcznik w bramce nie pomaga... odpowiedz

Rumcajs - 53 minuty temu, *.246.40 @L: Tak wyglądał cały zeszły sezon przecież również. Zmiany w Legii działają 1 raz na 10 meczów. A szczególnie, gdy gramy dobrze, nie należy niczego ruszać. odpowiedz

Biała si - 53 minuty temu, *.vectranet.pl @L:To mało w życiu widziałeś odpowiedz

Wołomin NR - 56 minut temu, *.centertel.pl Niech się skupią na ekstraklasie odpowiedz

dziady - 56 minut temu, *.play.pl dziady! odpowiedz

Barnaba Król Portalu Legionisci.com - 56 minut temu, *.110.105 Nie mamy bramkarza. Mamy babolarza. odpowiedz

