119 zdjęć
Fotoreportaż z Celje
Woytek, źródło: Legionisci.com
Ponad tysiąc kibiców Legii wybrało się w środku tygodnia w podróż do Słowenii, by wspierać swoją ukochaną drużynę w meczu z NK Celje. Mimo bardzo dobrej postawy przez większość spotkania, legioniści przegrali 1-2. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Celje.
NK Celje 2-1 Legia Warszawa - Woytek / 119 zdjęć
