Kacper Urbański: Czujemy jedno wielkie rozgoryczenie

Czwartek, 6 listopada 2025 r. 21:20 Mikołaj Ciura, źródło: Polsat Sport

- Co mogę powiedzieć... Czujemy jedno wielkie rozgoryczenie. Nie chcę używać innych słów, choć ciskają się one na usta. Nie wykorzystaliśmy znów sytuacji, które sobie stworzyliśmy. Moim zdaniem, powinniśmy zdobyć przynajmniej dwie bramki więcej, ale tak się nie stało - powiedział po porażce z NK Celje pomocnik Legii Warszawa, Kacper Urbański.





- Wracamy do Warszawy z zerowym dorobkiem punktowym. Naprawdę nie wiem, co powiedzieć. W szatni panuje ogromne zdenerwowanie. Szukamy możliwości, by punktować. Musimy wziąć się w garść, bo za niedługo wszystko nam ucieknie.





- Mieliśmy kontrolę nad tym meczem. Tworzyliśmy swoje sytuacje i to nie 2-3, ale dużo więcej. NK Celje to dobra drużyna, dobrze wprowadzała piłkę między liniami. Wiedzieliśmy, co będą chcieli grać. Po przebiegu meczu nie spodziewaliśmy się, że tak on się zakończy.





- Z jakim nastawieniem wyjdziemy na następny mecz Ligi Konferencji ze Spartą Praga? W tym meczu będzie liczyć się tylko zwycięstwo i nic więcej nie będę dodawał.











