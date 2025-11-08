Kacper Urbański - fot. Woytek / Legionisci.com
Oceny legionistów za mecz z NK Celje

Najwyższą notę za mecz z NK Celje przyznaliście Kacprowi Urbańskiemu Występ pomocnika oceniliście na 4,1 w skali 1-6. Minimalnie niższą notę uzyskał Ermal Krasniqi. Z kolei najgorszą ocenę otrzymał Mileta Rajović 1-5. W sumie oceniało 806 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 2,7.



 


K. Urbański - 4,1
Krasniqi - 4,0
Wszołek - 3,5
Pankov - 3,5
Augustyniak - 3,0
Stojanović - 3,0
Čolak - 2,7
Kapuadi - 2,7
Kapustka - 2,5
Ruben Vinagre - 2,4
W. Urbański - 2,3
Elitim - 2,3
Żewłakow - 2,2
Tobiasz - 1,9
Chodyna - 1,7
Rajović - 1,5


