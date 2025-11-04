Ruben Vinagre - fot. Woytek / Legionisci.com
Vinagre w najlepszej jedenastce 14. kolejki

Redakcja, źródło: Legionisci.com
W ramach 14. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa zremisowała 1-1 na wyjeździe z Widzewem Łódź. Po tym spotkaniu jeden z zawodników stołecznej drużyny został wybrany do najlepszej jedenastki kolejki. Wyróżniony został Ruben Vinagre. 

 


Jedenastka 14. kolejki: 

Rafał Leszczyński (Wisła), Ruben Vinagre (Legia), Lukas Klemenz (GKS), Žan Rogelj (Wisła), Maksym Chłań (Górnik), Bartosz Nowak (GKS), Lukáš Ambros (Górnik), Oskar Repka (Raków), Capita (Radomiak), Eman Marković (GKS), Fábio Ronaldo (Motor)




jedenastka 14. kolejki
fot. Ekstraklasa



