Tenis
Julian Zięba nowym tenisistą Legii
Bodziach, źródło: Legionisci.com
Nowym tenisistą Legii został Julian Zięba - jeden z najbardziej utalentowanych młodych zawodników w Polsce. W ostatnich dwóch latach Zięba zdobył m.in. drużynowe mistrzostwo Polski do lat 12, wicemistrzostwo Polski w singlu i deblu, zwyciężył w turnieju Tennis Europe kat. 1 w Czechach.
Reprezentował także Polskę w drużynowych Mistrzostwach Europy do lat 12. W obecnym roku Julian zdobył brązowy medal Drużynowych Mistrzostw Polski U-14 i wystąpił w finałach turniejów Tennis Europe.
tagi: Legia Warszawa tenis Julian Zięba