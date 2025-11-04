Tenis

Julian Zięba nowym tenisistą Legii

Wtorek, 4 listopada 2025 r. 19:41 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Nowym tenisistą Legii został Julian Zięba - jeden z najbardziej utalentowanych młodych zawodników w Polsce. W ostatnich dwóch latach Zięba zdobył m.in. drużynowe mistrzostwo Polski do lat 12, wicemistrzostwo Polski w singlu i deblu, zwyciężył w turnieju Tennis Europe kat. 1 w Czechach.

Reprezentował także Polskę w drużynowych Mistrzostwach Europy do lat 12. W obecnym roku Julian zdobył brązowy medal Drużynowych Mistrzostw Polski U-14 i wystąpił w finałach turniejów Tennis Europe.



