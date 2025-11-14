14-16.11: Weekendowy rozkład jazdy

Bodziach i Raffi
Przed nami przerwa na mecze kadry, więc zachęcamy do wspierania sekcji. Dziś o 20:15 we wrocławskiej hali Orbita zagrają koszykarze Legii Warszawa ze Śląskiem Wrocław. Transmisja w Polsacie Sport 2. Panczenista Legii, Marek Kania rozpoczyna starty w Pucharze Świata w łyżwiarstwie szybkim w Salt Lake City. Tomasz Bartnik startuje na MŚ w strzelectwie sportowym w Kairze. Dwie drużyny kobiece Legii zagrają domowe mecze w 1/16 finału Pucharu Polski.
Piłkarze Legii zagrają w sobotę sparingowy mecz z I-ligowym Zniczem Pruszków, który rozegrany zostanie w LTC. Bez udziału publiczności.

Przypominamy, że przy Ł3 odbędzie się w sobotę honorowa zbiórka krwi, zaś wieczorem o 19:16 przy Nowym Świecie 6/12, NS-i organizują charytatywny koncert z okazji swojego 20-lecia. Bilety w cenie 100 zł, będzie można nabywać przy wejściu do klubu. Cały zysk z biletów oraz baru przeznaczony zostanie na leczenie Oliwiera.


Rozkład jazdy:
14.11 g. 20:15 Śląsk Wrocław - Legia Warszawa [kosz, hala Orbita]
15.11 g. 12:00 Legia Warszawa - Znicz Pruszków [sparing, LTC]
15.11 g. 12:00 Olimpia Elbląg - Lechia Tomaszów Maz.
15.11 g. 16:00 Legionistki Warszawa - UJ Kraków [LTC, PP kobiet]
15.11 g. 20:00 BSF Bochnia - Legia Warszawa [futsal]
16.11 g. 14:00 Legionistki II Warszawa - Sportowa Czwórka Radom [LTC, PP kobiet]
16.11 g. 19:30 ŁKS II Politechnika Łódzka - Legia II Warszawa [kosz]



