fot. Woytek / Legionisci.com
Pierwsza potyczka legijno-słoweńska. Kto faworytem?

Woytek, źródło: Legionisci.com

W czwartek Legia Warszawa zagra trzeci mecz w fazie ligowej Ligi Konferencji. Rywalem "Wojskowych" będzie NK Celje. Będzie to pierwsza w historii rywalizacja stołecznego klubu z zespołem ze Słowenii. Według ekspertów faworytem będą gospodarze.



Legia znajduje się obecnie na sporym zakręcie, z kolei zespół z Celje prezentuje wyśmienitą formę - 18 zwycięstw, 4 remisy i zaledwie 3 porażki.


Jak szanse Legii widzą bukmacherzy? Oto kursy FORTUNY na czwartkowy mecz:
Wygrana Legii – 2,8
Remis – 3.50
Wygrana Celje – 2,3


Mecz 3. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji NK Celje - Legia Warszawa odbędzie się w czwartek, 6 listopada o godz. 18:45. 


fot. Fortuna

Fortuna online zakłady bukmacherskie sp. z o.o. to legalny bukmacher posiadający zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych w Polsce. Udział w nielegalnych grach hazardowych jest karany. Hazard związany jest z ryzykiem.


Komentarze (1)

AAA - 1 godzinę temu, *.play.pl

Astiz,
Wystaw Chodyne,Rajovica,Vinagre i najlepiej Kapustkę zamiast Urbańskiego w środku pola to nigdy nie zostaniesz trenerem w Ekstraklasie.

