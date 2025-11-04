Pierwsza potyczka legiono-słoweńska. Kto faworytem?
W czwartek Legia Warszawa zagra trzeci mecz w fazie ligowej Ligi Konferencji. Rywalem "Wojskowych" będzie NK Celje. Będzie to pierwsza rywalizacja stołecznego klubu z zespołem ze Słowenii. Według ekspertów faworytem będą gospodarze.
Legia znajduje się obecnie na sporym zakręcie, z kolei zespół z Celje prezentuje wyśmienitą formę - 18 zwycięstw, 4 remisy i zaledwie 3 porażki.
Jak szanse Legii widzą bukmacherzy? Oto kursy FORTUNY na czwartkowy mecz:
Wygrana Legii – 2,8
Remis – 3.50
Wygrana Celje – 2,3
Mecz 3. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji NK Celje - Legia Warszawa odbędzie się w czwartek, 6 listopada o godz. 18:45.
