Pierwsza potyczka legiono-słoweńska. Kto faworytem?

Wtorek, 4 listopada 2025 r. 23:16 Woytek, źródło: Legionisci.com

W czwartek Legia Warszawa zagra trzeci mecz w fazie ligowej Ligi Konferencji. Rywalem "Wojskowych" będzie NK Celje. Będzie to pierwsza rywalizacja stołecznego klubu z zespołem ze Słowenii. Według ekspertów faworytem będą gospodarze.

Legia znajduje się obecnie na sporym zakręcie, z kolei zespół z Celje prezentuje wyśmienitą formę - 18 zwycięstw, 4 remisy i zaledwie 3 porażki.





Jak szanse Legii widzą bukmacherzy? Oto kursy FORTUNY na czwartkowy mecz:

Wygrana Legii – 2,8

Remis – 3.50

Wygrana Celje – 2,3





