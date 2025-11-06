Ce(L)ownik: Szanse pół na pół
Woytek, źródło: Legionisci.comPrzed meczem NK Celje - Legia Warszawa, który odbędzie się w czwartek, 6 listopada o godz. 18:45 w Celje, oddaliście 899 typów na końcowy wynik w naszej zabawie "CeⓁownik". 43% osób uważa, że wygra Legia Warszawa. 17% z Was twierdzi, że mecz zakończy się remisem, a 40% typuje zwycięstwo gospodarzy.
Najczęściej typowanym wynikiem jest 0-1 (17% głosów).
Kolejne w zestawieniu są:
2-0 - 14,0%
1-1 - 10,5%
1-2 - 9,8%
3-0 - 8,6%
Średnia liczba bramek, jaką strzeli NK Celje to 1,22 a Legia Warszawa 1,01.
Dziękujemy wszystkim za typowanie wyniku i zapraszamy do typowania każdego kolejnego meczu Legii - przed pierwszym gwizdkiem będziemy publikowali raport z Waszych typów!
