Ce(L)ownik: Szanse pół na pół

Woytek, źródło: Legionisci.com
Przed meczem NK Celje - Legia Warszawa, który odbędzie się w czwartek, 6 listopada o godz. 18:45 w Celje, oddaliście 899 typów na końcowy wynik w naszej zabawie "CeⓁownik". 43% osób uważa, że wygra Legia Warszawa. 17% z Was twierdzi, że mecz zakończy się remisem, a 40% typuje zwycięstwo gospodarzy.


Najczęściej typowanym wynikiem jest 0-1 (17% głosów).
Kolejne w zestawieniu są:
2-0 - 14,0%
1-1 - 10,5%
1-2 - 9,8%
3-0 - 8,6%

Średnia liczba bramek, jaką strzeli NK Celje to 1,22 a Legia Warszawa 1,01.

Dziękujemy wszystkim za typowanie wyniku i zapraszamy do typowania każdego kolejnego meczu Legii - przed pierwszym gwizdkiem będziemy publikowali raport z Waszych typów!


Celownik Celje
Ce(L)ownik na mecz Celje - Legia.



