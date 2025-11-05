42. urodziny Inakiego Astiza

Środa, 5 listopada 2025 r. 09:42 Redakcja, źródło: Legionisci.com

42. urodziny świętuje dzisiaj trener Legii Warszawa, Inaki Astiz. Urodził się w Pampelunie i tam też rozpoczynał karierę piłkarską. W lipcu 2007 roku trafił do Legii Warszawa.

Przy Łazienkowskiej spędził 9 lat. Zdobył 4 mistrzostwa kraju i 6 Pucharów Polski. W 2015 roku przeniósł się na Cypr, a następnie wrócił do Legii. Łącznie wystąpił w 273 meczach stołecznego zespołu, w których zdobył 10 bramek. Po zakończeniu kariery piłkarskiej pracuje w Legii jako trener.













Z okazji urodzin składamy najlepsze życzenia, wielu sukcesów i wszelkiej pomyślności.



