42. urodziny Inakiego Astiza
Redakcja, źródło: Legionisci.com
42. urodziny świętuje dzisiaj trener Legii Warszawa, Inaki Astiz. Urodził się w Pampelunie i tam też rozpoczynał karierę piłkarską. W lipcu 2007 roku trafił do Legii Warszawa.
Przy Łazienkowskiej spędził 9 lat. Zdobył 4 mistrzostwa kraju i 6 Pucharów Polski. W 2015 roku przeniósł się na Cypr, a następnie wrócił do Legii. Łącznie wystąpił w 273 meczach stołecznego zespołu, w których zdobył 10 bramek. Po zakończeniu kariery piłkarskiej pracuje w Legii jako trener.
Z okazji urodzin składamy najlepsze życzenia, wielu sukcesów i wszelkiej pomyślności.
Korzystasz z Telegrama?
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom