Podnoszenie ciężarów
Natalia Domagała mistrzynią Polski do lat 15
Bodziach, źródło: Legionisci.com
Podczas mistrzostw Polski do lat 15 w podnoszeniu ciężarów, które odbyły się w Sokołowie Podlaskim, reprezentantka Klubu Podnoszenia Ciężarów Legia zdobyła pierwszy od dłuższego czasu medal na zawodach tej rangi. Złoty medal i tytuł mistrzyni Polski w kat. do 76kg wywalczyła Natalia Domagała. Legionistka uzyskała 108kg w dwuboju - 50kg w rwaniu i 58kg w podrzucie.
Gabriel Komosa zajął 7. miejsce w kategorii do 67 kg, z wynikiem 151kg w dwuboju (71 kg w rwaniu i 80 kg w podrzucie).
