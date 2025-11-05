2025-11-05 | Natalia Domagała złotą medalistką mistrzostw Polski U-15
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
Podnoszenie ciężarów

Natalia Domagała mistrzynią Polski do lat 15

Bodziach, źródło: Legionisci.com

Podczas mistrzostw Polski do lat 15 w podnoszeniu ciężarów, które odbyły się w Sokołowie Podlaskim, reprezentantka Klubu Podnoszenia Ciężarów Legia zdobyła pierwszy od dłuższego czasu medal na zawodach tej rangi. Złoty medal i tytuł mistrzyni Polski w kat. do 76kg wywalczyła Natalia Domagała. Legionistka uzyskała 108kg w dwuboju - 50kg w rwaniu i 58kg w podrzucie.



Gabriel Komosa zajął 7. miejsce w kategorii do 67 kg, z wynikiem 151kg w dwuboju (71 kg w rwaniu i 80 kg w podrzucie).


Natalia Domagała

Natalia Domagała

Gabriel Komosa





tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.