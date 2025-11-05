Podnoszenie ciężarów

Natalia Domagała mistrzynią Polski do lat 15

Środa, 5 listopada 2025 r. 08:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Podczas mistrzostw Polski do lat 15 w podnoszeniu ciężarów, które odbyły się w Sokołowie Podlaskim, reprezentantka Klubu Podnoszenia Ciężarów Legia zdobyła pierwszy od dłuższego czasu medal na zawodach tej rangi. Złoty medal i tytuł mistrzyni Polski w kat. do 76kg wywalczyła Natalia Domagała. Legionistka uzyskała 108kg w dwuboju - 50kg w rwaniu i 58kg w podrzucie.

Gabriel Komosa zajął 7. miejsce w kategorii do 67 kg, z wynikiem 151kg w dwuboju (71 kg w rwaniu i 80 kg w podrzucie).



















