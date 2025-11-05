Legioniści trenowali w Celje
Woytek, źródło: Legionisci.com
W środę drużyna Legii Warszawa w 23-osobowym składzie podróżowała do Mariboru, skąd autokarem udała się do oddalonego o 50 km Cejle. W czwartek "Wojskowi" zmierzą się z miejscowym klubem w 3. kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji.
Do Słowenii wybiera się ponad tysiąc kibiców Legii, dla których przygotowany jest sektor za jedną z bramek. Zajęcia były otwarte przez pierwszy kwadrans, podczas którego zawodnicy prowadzili rozgrzewkę. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Celje.
Trening Legii na stadionie w Celje - Woytek / 25 zdjęć
