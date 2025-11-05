Legioniści trenowali w Celje

Środa, 5 listopada 2025 r. 21:09 Woytek, źródło: Legionisci.com

W środę drużyna Legii Warszawa w 23-osobowym składzie podróżowała do Mariboru, skąd autokarem udała się do oddalonego o 50 km Cejle. W czwartek "Wojskowi" zmierzą się z miejscowym klubem w 3. kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji.

Do Słowenii wybiera się ponad tysiąc kibiców Legii, dla których przygotowany jest sektor za jedną z bramek. Zajęcia były otwarte przez pierwszy kwadrans, podczas którego zawodnicy prowadzili rozgrzewkę. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Celje.





Trening Legii na stadionie w Celje - Woytek / 25 zdjęć











fot. Woytek / Legionisci.com



fot. Woytek / Legionisci.com

