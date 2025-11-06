Zmarł Krzysztof Sobieski
źródło: 90minut.pl
4 listopada w wieku 75 lat zmarł były piłkarz Legii Warszawa Krzysztof Sobieski. Urodzony 25 lipca 1950 roku zawodnik występował na pozycji bramkarza.
Dwa razy zagrał w reprezentacji Polski. W barwach Legii w latach 1976-1981 wystąpił w 94 spotkaniach ówczesnej I ligi. W 1980 roku zdobył z warszawską drużyną Puchar Polski.
Korzystasz z Telegrama?
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom