Młodzież: mecze środowe i czwartkowe

Środa, 5 listopada 2025 r. 18:20 Raffi, źródło: Legionisci.com

W spotkaniu dwóch spośród trzech niepokonanych dotąd drużyn CLJ U15, Legia wyszła obronna ręką z pojedynku z Widzewem, wygrywając w Łodzi 5-1, co pozwoliło na objęcie samodzielnej pozycji lidera w grupie I CLJ. W drugim ze środowych spotkań, Legia U10 rozegrała mecz ligowy z Ursusem. Więcej informacji wkrótce.

CLJ U-15 (rocznik 2011 i mł.): Widzew Łódź 1-5 (0-2) Legia Warszawa

Gole:

0-1 25 min. Michał Kucała (as. Aleksander Dąbrowski)

0-2 35 min. Michał Kucała b.a. (dob. strz. Aleksa Szybalskiego)

1-2 70 min. Jakub Gos

1-3 77 min. Fryderyk Paprocki b.a.

1-4 79 min. Kajetan Zaliwski (as. Aleksander Dąbrowski)

1-5 80+2 min. Fryderyk Paprocki (as. Marcin Kośmiński)





W 25. minucie Gabriel Magdziak obronił rzut karny wykonywany przez Bartosza Andraszaka.

Od 74. minuty Widzew grał w 10, po czerwonej kartce dla Huberta Frejtera.





Legia: Gabriel Magdziak - Aleks Szybalski (77' Stanisław Głębowski), Tytus Mendakiewicz (60' Szymon Piegat), Cyprian Lipiński, Aleksander Dąbrowski - Filip Reszka (65' Kajetan Zaliwski), Jan Kaczorowski, Wojciech Kuś (73' Antoni Kośmider) - Szymon Traczykowski (57' Marcin Kośmiński), Michał Kucała (Fryderyk Paprocki 65'), Kacper Kwiatkowski (77' Karol Konieczny)

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Kacper Malicki i Tomasz Ligudziński





I liga U13 (2013 i mł.): Dąb Wieliszew - Legia Warszawa





W rewanżowym pojedynku z drużyną z Wieliszewa mieliśmy znacznie więcej emocji niż w pierwszym spotkaniu tych drużyn. Gospodarze zagrali bardzo ambitnie i choć legioniści również zaczęli z przytupem, to po przerwie tempo ich gry nieco spadło. Dla Legii był to ostatni mecz ligowy w tej rundzie, całkiem udanej, ale też nie zawsze stawiającej wyzwania na najwyższym poziomie.





Liga U12 , gr. 32 (rocznik 2014 i mł:): Legia U12 - BVB Academy WBS Warsaw '14





Legia: Antoni Okrzejski, Stanisław Czajka - Feliks Chaciński, Bronisław Partyka, Julian Kusak, Aleksander Kukla, Diego Koral, Jan Golański, Stefan Wang, Jan Kordek, Milan Purgal, Kacper Tryc, Igor Czaja, Wiktor Ugniewski, Charyton Sokal

Trener: Szymon Lesiakowski, II trener: Bartłomiej Frączek





Udane spotkanie legionistów z rocznika 2014 w zaległym meczu z BVB Academy. Mecz rozgrywano pod balonem w LTC, więc żadne anomalie pogodowe nie przeszkadzały zawodnikom obu drużyn. Goście grali ambitnie i walczyli do ostatnich minut, stwarzając sobie kilka dogodnych sytuacji. Nie da się wszakże ukryć, że mocno pressujący i szukający różnych wariantów rozwiązania akcji legioniści (dużo pojedynków, akcji koronkowych, ale i ładne i nierzadko celne strzały z dystansu) byli przez większość czasu w zdecydowanym natarciu.





Liga U10 (rocznik 2016 i mł.): Legia U10 - KS Ursus 2016A





Legia: Jerzy Kośnik, Jerzy Omelczuk, Maksymilian Kowalski, Oliwier Bednarz, Jakub Kotlimowski, Leon Rymszo, Maksymilian Duleba, Jan Kolanowski, Olaf Olaś, Piotr Górak

Trener: Maciej Auguściński, II trenerzy: Filip Jadacki, Aleksander Waniek





Ciekawe spotkanie orlików Legii z Ursusem, długimi minutami wyrównany mecz w wysokim tempie, a losy wyniku decydowały się praktycznie do ostatniej akcji.



