Młodzież: mecze środowe
W spotkaniu dwóch spośród trzech niepokonanych dotąd drużyn CLJ U15, Legia wyszła obronna ręką z pojedynku z Widzewem, wygrywając w Łodzi 5-1, co pozwoliło na objęcie samodzielnej pozycji lidera w grupie I CLJ. W drugim ze środowych spotkań, Legia U10 rozegrała mecz ligowy z Ursusem. Więcej informacji wkrótce.
CLJ U-15 (rocznik 2011 i mł.): Widzew Łódź 1-5 (0-2) Legia Warszawa
Gole:
0-1 25 min. Michał Kucała (as. Aleksander Dąbrowski)
0-2 35 min. Michał Kucała b.a. (dob. strz. Aleksa Szybalskiego)
1-2 70 min. Jakub Gos
1-3 77 min. Fryderyk Paprocki b.a.
1-4 79 min. Kajetan Zaliwski (as. Aleksander Dąbrowski)
1-5 80+2 min. Fryderyk Paprocki (as. Marcin Kośmiński)
W 25. minucie Gabriel Magdziak obronił rzut karny wykonywany przez Bartosza Andraszaka.
Od 74. minuty Widzew grał w 10, po czerwonej kartce dla Huberta Frejtera.
Legia: Gabriel Magdziak - Aleks Szybalski (77' Stanisław Głębowski), Tytus Mendakiewicz (60' Szymon Piegat), Cyprian Lipiński, Aleksander Dąbrowski - Filip Reszka (65' Kajetan Zaliwski), Jan Kaczorowski, Wojciech Kuś (73' Antoni Kośmider) - Szymon Traczykowski (57' Marcin Kośmiński), Michał Kucała (Fryderyk Paprocki 65'), Kacper Kwiatkowski (77' Karol Konieczny)
Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Kacper Malicki i Tomasz Ligudziński
Liga U10 (rocznik 2016 i m.): Legia U10 - KS Ursus 2016A
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom