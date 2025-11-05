REKLAMA
Młodzież: mecze środowe

Raffi, źródło: Legionisci.com

W spotkaniu dwóch spośród trzech niepokonanych dotąd drużyn CLJ U15, Legia wyszła obronna ręką z pojedynku z Widzewem, wygrywając w Łodzi 5-1, co pozwoliło na objęcie samodzielnej pozycji lidera w grupie I CLJ. W drugim ze środowych spotkań, Legia U10 rozegrała mecz ligowy z Ursusem. Więcej informacji wkrótce.



CLJ U-15 (rocznik 2011 i mł.): Widzew Łódź 1-5 (0-2) Legia Warszawa

Gole:

0-1 25 min. Michał Kucała (as. Aleksander Dąbrowski)

0-2 35 min. Michał Kucała b.a. (dob. strz. Aleksa Szybalskiego)

1-2 70 min. Jakub Gos 

1-3 77 min. Fryderyk Paprocki b.a.

1-4 79 min. Kajetan Zaliwski (as. Aleksander Dąbrowski)

1-5 80+2 min. Fryderyk Paprocki (as. Marcin Kośmiński)


W 25. minucie Gabriel Magdziak obronił rzut karny wykonywany przez Bartosza Andraszaka.

Od 74. minuty Widzew grał w 10, po czerwonej kartce dla Huberta Frejtera.


Legia: Gabriel Magdziak - Aleks Szybalski (77' Stanisław Głębowski), Tytus Mendakiewicz (60' Szymon Piegat), Cyprian Lipiński, Aleksander Dąbrowski - Filip Reszka (65' Kajetan Zaliwski), Jan Kaczorowski, Wojciech Kuś (73' Antoni Kośmider) - Szymon Traczykowski (57' Marcin Kośmiński), Michał Kucała (Fryderyk Paprocki 65'), Kacper Kwiatkowski (77' Karol Konieczny)

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Kacper Malicki i Tomasz Ligudziński


Liga U10 (rocznik 2016 i m.): Legia U10 - KS Ursus 2016A





