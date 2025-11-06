Dobrzy Ludzie rozpoczynają świąteczną zbiórkę pluszaków
Bodziach, źródło: Legionisci.com
Dobrzy Ludzie rozpoczynają świąteczną edycję akcji "Daj pluszaka dla dzieciaka", w ramach której zbierać będą maskotki dla małych pacjentów przebywających w szpitalach w okresie Mikołajek i Świąt Bożego Narodzenia. Zbierane są tylko NOWE pluszaki.
Te można przekazywać przed domowymi meczami na stoisko przy sklepie Żyleta. W tymże sklepie można także zostawiać pluszaki każdego dnia (w godzinach otwarcia). Zbiórka potrwa do 14 grudnia. Zachęcamy do jej wsparcia!
