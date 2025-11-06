Karol Arys - fot. Woytek / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Arys sędzią meczu z Bruk-Betem

Redakcja, źródło: Legionisci.com

Karol Arys ze Szczecina został wyznaczony do sędziowania meczu 15. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa i Bruk-Betem. Na liniach pomagać mu będą Marek Arys i Marcin Janawa, sędzią technicznym będzie Sylwester Rasmus, a w wozie VAR zasiądą Jarosław Przybył i Adam Kupsik. Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę, 9 listopada o godz. 14:45.




Obsada sędziowska 15. kolejki:

Radomiak Radom - Cracovia: Jarosław Przybył (Kluczbork)
Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze: Damian Kos (Gdańsk)
Lechia Gdańsk - Widzew Łódź: Wojciech Myć (Lublin)
Motor Lublin - Wisła Płock: Damian Sylwestrzak (Wrocław)
GKS Katowice - Piast Gliwice: Paweł Raczkowski (Warszawa)
Korona Kielce - Raków Częstochowa: Łukasz Kuźma (Białystok)
Legia Warszawa - Bruk-Bet Termalica Nieciecza: Karol Arys (Szczecin)
Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok: Piotr Lasyk (Bytom)
Arka Gdynia - Lech Poznań: Patryk Gryckiewicz (Toruń)




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.