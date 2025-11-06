Arys sędzią meczu z Bruk-Betem
Redakcja, źródło: Legionisci.com
Karol Arys ze Szczecina został wyznaczony do sędziowania meczu 15. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa i Bruk-Betem. Na liniach pomagać mu będą Marek Arys i Marcin Janawa, sędzią technicznym będzie Sylwester Rasmus, a w wozie VAR zasiądą Jarosław Przybył i Adam Kupsik. Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę, 9 listopada o godz. 14:45.
Obsada sędziowska 15. kolejki:
Radomiak Radom - Cracovia: Jarosław Przybył (Kluczbork)
Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze: Damian Kos (Gdańsk)
Lechia Gdańsk - Widzew Łódź: Wojciech Myć (Lublin)
Motor Lublin - Wisła Płock: Damian Sylwestrzak (Wrocław)
GKS Katowice - Piast Gliwice: Paweł Raczkowski (Warszawa)
Korona Kielce - Raków Częstochowa: Łukasz Kuźma (Białystok)
Legia Warszawa - Bruk-Bet Termalica Nieciecza: Karol Arys (Szczecin)
Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok: Piotr Lasyk (Bytom)
Arka Gdynia - Lech Poznań: Patryk Gryckiewicz (Toruń)
Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze: Damian Kos (Gdańsk)
Lechia Gdańsk - Widzew Łódź: Wojciech Myć (Lublin)
Motor Lublin - Wisła Płock: Damian Sylwestrzak (Wrocław)
GKS Katowice - Piast Gliwice: Paweł Raczkowski (Warszawa)
Korona Kielce - Raków Częstochowa: Łukasz Kuźma (Białystok)
Legia Warszawa - Bruk-Bet Termalica Nieciecza: Karol Arys (Szczecin)
Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok: Piotr Lasyk (Bytom)
Arka Gdynia - Lech Poznań: Patryk Gryckiewicz (Toruń)
Korzystasz z Telegrama?
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom