Pierwsza bramka Kacpra Urbańskiego w Legii

Czwartek, 6 listopada 2025 r. 19:02 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W 17. minucie meczu 3. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji z NK Celje do siatki słoweńskiego zespołu trafił Kacper Urbański. Po świetnej kontrze w wykonaniu legionistów, bramkarz Celje wybronił strzał Ermala Krasniqiego, ale pomocnik znalazł się w odpowiednim miejscu i pewnie wykorzystał dobitkę. Dla 21-latka była to pierwsza bramka w barwach stołecznej drużyny.

Wraz ze spotkaniem z NK Celje Kacper Urbański dotychczas rozegrał w Legii 11 meczów, a oprócz gola zdobył jeszcze 2 asysty.











