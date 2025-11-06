Kacper Urbański - fot. Woytek / Legionisci.com
Pierwsza bramka Kacpra Urbańskiego w Legii

W 17. minucie meczu 3. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji z NK Celje do siatki słoweńskiego zespołu trafił Kacper Urbański. Po świetnej kontrze w wykonaniu legionistów, bramkarz Celje wybronił strzał Ermala Krasniqiego, ale pomocnik znalazł się w odpowiednim miejscu i pewnie wykorzystał dobitkę. Dla 21-latka była to pierwsza bramka w barwach stołecznej drużyny.



Wraz ze spotkaniem z NK Celje Kacper Urbański dotychczas rozegrał w Legii 11 meczów, a oprócz gola zdobył jeszcze 2 asysty.


 




