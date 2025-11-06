Łukasz Bejger - fot. Mishka / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Bejger: Byłem zaskoczony, że Legia kreowała tyle okazji

Mikołaj Ciura, źródło: Polsat Sport

- Jak to zrobiliśmy, że wygraliśmy mecz, w którym kreowaliśmy sobie mało sytuacji? Nie tyle, że tworzyliśmy mało okazji, ale tych klarownych na pewno. Tych stuprocentowych szans było zdecydowanie za mało - powiedział po zwycięstwie z Legią Warszawa obrońca NK Celje, Łukasz Bejger.



 


- Tę akcję wykreowaną przy wyrównaniu uznaje jako właśnie klarowną, a piękne uderzenie Žana Karničnika dało nam zwycięstwo. Ciężko więc powiedzieć z boiska, czy przeważaliśmy w tym meczu. Nie patrzyłem jeszcze w statystyki.


- Legia zagrała dziś bardzo solidnie. W sumie byłem zaskoczony, że warszawiacy tyle kreowali w ataku. Trzeba oddać im za to szacunek i życzyć powodzenia. 


- Muszę oddać także szacunek naszemu bramkarzowi- Žan-Luce Lebanowi. Nie raz w tym sezonie nas już ratował, dziś również. Staramy się też jak najlepiej bronić i mu pomagać. Mamy genialne wyniki w obecnym sezonie i mam nadzieję, że będziemy to kontynuować. Każdy mecz chcemy wygrywać. Najlepiej na zero z tyłu, ale jeśli się nie da, to nawet w takim stylu, jak dziś.


- Nie dziwiłem się, że nasz trener mocno gestykulował w pierwszej połowie. Trochę nie spełnialiśmy naszych zadań. Ja również, więc także miał do mnie pretensje. Staraliśmy się wyjść na drugą połowę bardziej odważnie, spełniać jego zadania i myślę, że wyglądało to już lepiej.


- Po losowaniu żałowaliśmy, że nie polecimy do Warszawy. Zawsze przyjemnością jest gra przy Łazienkowskiej. Sam miałem przyjemność rozegrać na tym stadionie 2 czy 3 mecze i zawsze był pełen stadion. Dziś również kibice obu zespołów zrobili swoje, była super atmosfera. Na mecze ligowe przychodzi mniej fanów, ale po to gramy w Europie, żeby zapełniać ten stadion.




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.