Stojanović: Celje wykorzystało każdą okazję i wygrało
- Dobrze się przygotowaliśmy na ten mecz i wiedzieliśmy, czego możemy się spodziewać po Celje. Niestety, mieliśmy wiele okazji, których nie wykorzystaliśmy. Należą się również brawa bramkarzowi słoweńskiej drużyny za znakomity występ. Celje wykorzystało każdą okazję i wygrało. Trzeba im pogratulować - powiedział po porażce z NK Celje skrzydłowy Legii Warszawa, Petar Stojanović.
- Rozegraliśmy dobry mecz, ale nie wykorzystaliśmy swoich szans. Przez to wracamy do Warszawy bez punktów. Szkoda, ale musimy dalej pracować i szukać zwycięstw.
- Celje zawsze gra z tą samą mentalnością. Stara się atakować niezależnie od wyniku. Wykorzystali dziś nasze szerokie ustawienie w linii obrony. Dodatkowo piękną bramką popisał się Žan Karničnik. Myślę, że całościowo byliśmy dziś lepszym zespołem. Ostatecznie chodzi jednak o bramki, a Celje strzeliło ich więcej. Zasłużenie wygrali.
