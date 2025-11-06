Stojanović: Celje wykorzystało każdą okazję i wygrało

Czwartek, 6 listopada 2025 r. 23:00 Mikołaj Ciura, źródło: Nogomania.com

- Dobrze się przygotowaliśmy na ten mecz i wiedzieliśmy, czego możemy się spodziewać po Celje. Niestety, mieliśmy wiele okazji, których nie wykorzystaliśmy. Należą się również brawa bramkarzowi słoweńskiej drużyny za znakomity występ. Celje wykorzystało każdą okazję i wygrało. Trzeba im pogratulować - powiedział po porażce z NK Celje skrzydłowy Legii Warszawa, Petar Stojanović.





- Rozegraliśmy dobry mecz, ale nie wykorzystaliśmy swoich szans. Przez to wracamy do Warszawy bez punktów. Szkoda, ale musimy dalej pracować i szukać zwycięstw.





- Celje zawsze gra z tą samą mentalnością. Stara się atakować niezależnie od wyniku. Wykorzystali dziś nasze szerokie ustawienie w linii obrony. Dodatkowo piękną bramką popisał się Žan Karničnik. Myślę, że całościowo byliśmy dziś lepszym zespołem. Ostatecznie chodzi jednak o bramki, a Celje strzeliło ich więcej. Zasłużenie wygrali.











