REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Leban: Moim marzeniem było zmierzyć się z Legią i wygrać

Mikołaj Ciura, źródło: Planetnogomet.si / Polsat Sport

- Emocje po takim zwycięstwie nad takim przeciwnikiem są niesamowite, naprawdę wyjątkowe. Spędziłem w Warszawie 12 lat i zawsze moim wielkim marzeniem było zmierzyć się kiedyś z Legią. Chciałem pokonać warszawską drużynę i dziś mi się to udało. Przez ten fakt, zwycięstwo ma dla mnie jeszcze słodszy smak - powiedział po zwycięstwie z Legią Warszawa bramkarz NK Celje, Žan-Luk Leban.



 


- Nie zaczęliśmy tego spotkania dobrze. Po pierwszej połowie przegrywaliśmy, ale znów pokazaliśmy charakter naszej drużyny. Dążyliśmy do zwycięstwa i na szczęście udało nam się odwrócić losy tego spotkania. W przerwie rozmawialiśmy o tym, że musimy lepiej grać piłką. Najważniejsze, że się podnieśliśmy i strzeliliśmy te dwie bramki


- Niektóre moje interwencje były instynktowne, ale od tego jestem. Zawsze chce pomagać zespołowi, bronić tyle, ile się da. Reszta drużyny pomogła w zdobyciu dwóch goli i wygrywamy ten mecz.


- Z Kacprem Tobiaszem znamy się od dziecka. Zdobyliśmy razem mistrzostwo Polski z kadrami województwa. To kolejny dodatkowy smaczek, dzięki któremu zwycięstwo bardziej mnie cieszy.


- Mogę powiedzieć, że patrząc na naszą formę, mogliśmy spodziewać się kompletu punktów po 3. kolejkach w fazie ligowej Ligi Konferencji. W każdym meczu chcemy wygrywać i grać swoim stylem. Niezależnie od przebiegu spotkania, dążymy do zwycięstwa. Wiemy, że jesteśmy dobrym zespołem i pokazujemy charakter, tak jak dziś w drugiej połowie.




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.