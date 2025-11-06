Leban: Moim marzeniem było zmierzyć się z Legią i wygrać

Czwartek, 6 listopada 2025 r. 23:15 Mikołaj Ciura, źródło: Planetnogomet.si / Polsat Sport

- Emocje po takim zwycięstwie nad takim przeciwnikiem są niesamowite, naprawdę wyjątkowe. Spędziłem w Warszawie 12 lat i zawsze moim wielkim marzeniem było zmierzyć się kiedyś z Legią. Chciałem pokonać warszawską drużynę i dziś mi się to udało. Przez ten fakt, zwycięstwo ma dla mnie jeszcze słodszy smak - powiedział po zwycięstwie z Legią Warszawa bramkarz NK Celje, Žan-Luk Leban.





- Nie zaczęliśmy tego spotkania dobrze. Po pierwszej połowie przegrywaliśmy, ale znów pokazaliśmy charakter naszej drużyny. Dążyliśmy do zwycięstwa i na szczęście udało nam się odwrócić losy tego spotkania. W przerwie rozmawialiśmy o tym, że musimy lepiej grać piłką. Najważniejsze, że się podnieśliśmy i strzeliliśmy te dwie bramki





- Niektóre moje interwencje były instynktowne, ale od tego jestem. Zawsze chce pomagać zespołowi, bronić tyle, ile się da. Reszta drużyny pomogła w zdobyciu dwóch goli i wygrywamy ten mecz.





- Z Kacprem Tobiaszem znamy się od dziecka. Zdobyliśmy razem mistrzostwo Polski z kadrami województwa. To kolejny dodatkowy smaczek, dzięki któremu zwycięstwo bardziej mnie cieszy.





- Mogę powiedzieć, że patrząc na naszą formę, mogliśmy spodziewać się kompletu punktów po 3. kolejkach w fazie ligowej Ligi Konferencji. W każdym meczu chcemy wygrywać i grać swoim stylem. Niezależnie od przebiegu spotkania, dążymy do zwycięstwa. Wiemy, że jesteśmy dobrym zespołem i pokazujemy charakter, tak jak dziś w drugiej połowie.



