REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Karničnik: Legia też dziś mogła wygrać

Mikołaj Ciura, źródło: Planetnogomet.si

- Legia okazała się bardzo, bardzo trudnym przeciwnikiem. Długo stali nisko w bloku obronnym i wyprowadzali kontrataki, ale my po stracie piłki zbyt wolno wracaliśmy się do defensywy. W drugiej połowie zmieniliśmy nasz styl gry, choć Žan-Luk Leban też nieraz nas ratował - powiedział po zwycięstwie z Legią Warszawa kapitan NK Celje,  Žan Karničnik.



 


- Trener Albert Riera zachęcał nas w przerwie do gry po swojemu. Chociaż nam nie szło chciał, abyśmy nie odbiegali od naszych zasad. W drugiej połowie znaleźliśmy sposób, wręcz udowodniliśmy, że niewiele nam potrzeba, by zmienić obraz gry. Punktem zwrotnym w tym meczu było to, że w końcu odnaleźliśmy drogę do bramki warszawiaków i strzeliliśmy gola wyrównującego, który pozwolił nam uwierzyć w zwycięstwo.


- Co mogę powiedzieć o swoim golu? To było coś w rodzaju „drop-kicka”. Piłka nie była zbyt mocna, ale niewygodna, bo bramkarz już przesunął się w lewo, a piłka skręciła w prawo. Na początku wydawało mi się, że piłka rzeczywiście poleciała mocno w środek, ale zakrzywiła się tak bardzo, że było to naprawdę bardzo niewygodne dla golkipera i był bez szans. Mogę chyba powiedzieć, że to był mój najlepszy gol w karierze. Przede wszystkim było on dla nas niezwykle ważny i przyniósł kolejne zwycięstwo. 


- Stadion był dziś wyprzedany, a atmosfera była wspaniała. To mecze, dla których się żyje i ciężko pracuje dzień po dniu. Oczywiście, nie ma nic lepszego niż granie u siebie, przed pełnymi trybunami. Przeciwnik przyczynił się do dobrej atmosfery, rozegrał dobry mecz. Legia też dziś mogła wygrać, ale to my ostatecznie zdobyliśmy trzy punkty.




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.