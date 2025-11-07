U-21: Powołanie dla Kacpra Urbańskiego
Selekcjoner reprezentacji Polski U-21 Jerzy Jerzy Brzęczek powołał 23 zawodników na listopadowe mecze eliminacji mistrzostw Europy z Włochami (14 listopada, godz. 16:00, Szczecin) i Macedonią Północną (18 listopada, godz. 17:00, Bitola). W kadrze znalazł się jeden zawodnik Legii Warszawa, Kacper Urbański.
Kadra:
Aleksander Bobek (ŁKS Łódź), Wiktor Bogacz (New York Red Bulls, USA), Dawid Drachal (Jagiellonia Białystok), Igor Drapiński (Piast Gliwice), Kacper Duda (Wisła Kraków), Jan Faberski (PEC Zwolle, Holandia), Michał Gurgul (Lech Poznań), Filip Kocaba (Zagłębie Lubin), Mateusz Kowalczyk (GKS Katowice), Antoni Kozubal (Lech Poznań), Mariusz Kutwa (Wisła Kraków), Maciej Kuziemka (Wisła Kraków), Filip Luberecki (Motor Lublin), Marcel Łubik (Górnik Zabrze), Miłosz Matysik (Áris Lemessoú, Cypr), Wiktor Nowak (Wisła Płock), Igor Orlikowski (Zagłębie Lubin), Tomasz Pieńko (Raków Częstochowa), Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Białystok), Kacper Potulski (1.FSV Mainz 05, Niemcy), Marcel Reguła (Zagłębie Lubin), Kacper Urbański (Legia Warszawa), Oliwier Zych (Raków Częstochowa)
