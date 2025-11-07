Kacper Urbański - fot. Woytek / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

U-21: Powołanie dla Kacpra Urbańskiego

źródło: 90minut.pl

Selekcjoner reprezentacji Polski U-21 Jerzy Jerzy Brzęczek powołał 23 zawodników na listopadowe mecze eliminacji mistrzostw Europy z Włochami (14 listopada, godz. 16:00, Szczecin) i Macedonią Północną (18 listopada, godz. 17:00, Bitola). W kadrze znalazł się jeden zawodnik Legii Warszawa, Kacper Urbański.



 

Kadra:
Aleksander Bobek (ŁKS Łódź), Wiktor Bogacz (New York Red Bulls, USA), Dawid Drachal (Jagiellonia Białystok), Igor Drapiński (Piast Gliwice), Kacper Duda (Wisła Kraków), Jan Faberski (PEC Zwolle, Holandia), Michał Gurgul (Lech Poznań), Filip Kocaba (Zagłębie Lubin), Mateusz Kowalczyk (GKS Katowice), Antoni Kozubal (Lech Poznań), Mariusz Kutwa (Wisła Kraków), Maciej Kuziemka (Wisła Kraków), Filip Luberecki (Motor Lublin), Marcel Łubik (Górnik Zabrze), Miłosz Matysik (Áris Lemessoú, Cypr), Wiktor Nowak (Wisła Płock), Igor Orlikowski (Zagłębie Lubin), Tomasz Pieńko (Raków Częstochowa), Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Białystok), Kacper Potulski (1.FSV Mainz 05, Niemcy), Marcel Reguła (Zagłębie Lubin), Kacper Urbański (Legia Warszawa), Oliwier Zych (Raków Częstochowa)




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.