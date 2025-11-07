Bilety na mecz z Lechią

Piątek, 7 listopada 2025 r. 15:30 źródło: Legionisci.com

22 listopada o godzinie 20:15 Legia Warszawa zagra na własnym stadionie spotkanie 16. kolejki Ekstraklasy z Lechią Gdańsk. Sprzedaż biletów na ten mecz rozpocznie się po ostatnim gwizdku spotkania z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza (9 listopada ok. godz. 16:45). Już teraz wejściówki mogą odbierać posiadacze Subskrypcji na Legię, a posiadacze karnetów mogą rezerwować bilety dla bliskich i znajomych.





KUP BILET NA MECZ LEGIA - LECHIA





Kasy przy ul. Łazienkowskiej 3 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 19:00, w soboty w godz. 10:00 - 17:00, a także w niedziele handlowe w godz. 10:00 - 16:00, natomiast w dniu meczu od godz. 10:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania. W razie pytań prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Kibica.











