Krasniqi powołany do reprezentacji Kosowa
Mikołaj Ciura, źródło: 90minut.pl
Skrzydłowy Legii Warszawa, Ermal Krasniqi, został powołany do reprezentacji Kosowa na listopadowe mecze eliminacji do mistrzostw świata 2026. Kosowo zmierzy się ze Słowenią (15 listopada, 20:45, Lublana) i Szwajcarią (18 listopada, 20:45, Prisztina).
