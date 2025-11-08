Nowe legijne graffiti: Legia on tour (545)

Wyjazd do Słowenii został odpowiednio zaznaczony przez UZaLeżnionych. UZL jeden ze słoweńskich murów ozdobili doskonale widocznym grafem "Legia on tour". Gadżety tej grupy będzie można kupować podczas niedzielnego meczu przy Ł3 - cały zysk przeznaczony zostanie na farby do malowania legijnych graffiti.

