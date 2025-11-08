Zapowiedź meczu

Kto przełamie serię niepowodzeń?

Sobota, 8 listopada 2025 r. 19:16 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

W niedzielę na Łazienkowskiej spotkają się dwie drużyny pogrążone w niemałym chaosie. Legia nie wygrała w lidze od czterech kolejek, natomiast Termalika od trzech miesięcy. Piłkarze z Niecieczy są obecnie jednymi z głównych kandydatów do spadku z ekstraklasy.









Niezasłużona przegrana

Atmosfera przy Łazienkowskiej wydaje się być bardzo napięta. Zwolnienie Edwarda Iordănescu w żaden sposób nie przyczyniło się do poprawy klubowych wyników. Po jego odejściu drużyna zagrała dwa mecze ani razu nie wygrywając. Przed kilkoma dniami Legia zanotowała z kolei drugą przegraną w fazie ligowej Ligi Konferencji, co również mocno skomplikowało jej pozycję w tabeli. Pomimo tego, że w ofensywie "Wojskowych" wreszcie się coś działo i akcji bramkowych obejrzeliśmy całkiem sporo, to jednak zawiodła tym razem skuteczność. Gdyby piłkarze mieli lepiej nastawione celowniki, to już do przerwy mogliby prowadzić różnicą minimum dwóch bramek. Ostatecznie po zmianie stron role się odwróciły, Legia opadła z sił, na co NK Celje tylko czekało. Dwie bramki po dwóch błędach (najpierw obrony, a potem Kacpra Tobiasza) zakończyły marzenia o przywiezieniu ze Słowenii punktów.





Przeciwko NK Celje trener Iñaki Astiz zdecydował się na kilka roszad w składzie. W pierwszej jedenastce zobaczyliśmy m.in. Antonio Čolaka kosztem Milety Rajovicia. Na skrzydle drugi mecz z rzędu dobrze zaprezentował się Ermal Krasniqi, który jak na razie wydaje się być największym beneficjentem zmiany na stanowisku szkoleniowca. Reprezentant Kosowa nie tak dawno dał Legii remis z Widzewem, a tym razem miał duży udział przy golu Kacpra Urbańskiego. Mecz z Bruk-Bet Termaliką może być dla Astiza jednak ostatnim w roli pierwszego trenera. Niebawem zbliża się przerwa reprezentacyjna, co jest okazją do tego, aby stery w klubie przejęła nowa osoba. Nie jest jednak wcale takie pewne, że zarząd zdoła porozumieć się z którymkolwiek z kandydatów, których w spekulacjach medialnych jest co najmniej kilku.





Powrót Jiméneza na Łazienkowską

Bruk-Bet Termalica Nieciecza to tegoroczny beniaminek, który brutalnie zderzył się z realiami ekstraklasy, Drużyna zajmuje obecnie 17., przedostatnie miejsce w tabeli. Ich dorobek po 14 rozegranych kolejkach to zaledwie 10 punktów i fatalny bilans bramkowy (-11). Trenerem najbliższego rywala Legii jest Marcin Brosz, który w przeszłości wielokrotnie mierzył się z Legią jako trener Odry Wodzisław, Piasta Gliwice, Korony Kielce czy Górnika Zabrze. Tym razem po raz pierwszy będzie pełnił rolę szkoleniowca Termaliki. W swojej karierze Brosz na 20 meczów przeciwko stołecznemu klubowi wygrał sześć razy - ostatnio w we wrześniu 2020 roku, kiedy jego Górnik wygrał na Łazienkowskiej 3-1. Co ciekawe, wtedy jednego z goli dla Górnika strzelił Jesús Jiménez, który aktualnie gra w Bruk-Bet Termalice. W tym sezonie 32-letni Hiszpan zdobył 3 bramki w 11 występach. Jiménez wrócił w lipcu do Polski po tym jak odzedłz Górnika w 2022 roku do Toronto FC. Następnie grał jeszcze dla również grającego w amerykańskiej MLS FC Dallas, greckiego OFI Kreta czy Kerala Blasters z Indii.





Jesús Jiménez vs Legia

Data Mecz Minuty Gole Asysty 21.11.2021 Górnik 3-2 Legia (Ekstraklasa - 15. kolejka) 90'

1 27.02.2021 Górnik 1-2 Legia (Ekstraklasa - 19. kolejka) 90' 1

19.09.2020 Legia 1-3 Górnik (Ekstraklasa - 4. kolejka) 90' 1

14.06.2020 Górnik 2-0 Legia (Ekstraklasa - 30. kolejka) 84' 1

9.11.2019 Legia 5-1 Górnik (Ekstraklasa - 15. kolejka) 90'



7.04.2019 Górnik 1-2 Legia (Ekstraklasa - 29. kolejka) 90'



3.11.2018 Legia 4-0 Górnik (Ekstraklasa - 14. kolejka) 90'









Sądne dni Brosza

Brosz jest obecnie na "gorącym stołku". Słabe wyniki drużyny zmusiły zarząd do rozważań na temat przyszłości trenera. W tym sezonie drużyna pod jego wodzą wygrała tylko dwa razy - na otwarcie z Jagiellonią aż 4-0 i w 4. kolejce z Górnikiem Zabrze. Od tamtej pory klub z Niecieczy tylko trzy razy zremisował i poniósł aż siedem przegranych w lidze. Oprócz tego Termalika zakończyła już na 1. rundzie swoją przygodę w Pucharze Polski, odpadając po rzutach karnych z Widzewem Łódź. Niewykluczone, że z racji na zbliżającą się przerwę reprezentacyjną, która często jest decydująca dla trenerów, spotkanie z Legią zadecyduje od przyszłości Brosza. W przypadku kolejnej przegranej cierpliwość zarządu może się wyczerpać. Przed 15. kolejką Termalika ma dwa punkty przewagi nad ostatnim Piastem, który ma jednak dwa mecze zaległe. Drużyna z Niecieczy na tle innych zespołów wyróżnia się także swoją niemocą na swoim stadionie. Jako jedyna u siebie jeszcze nie wygrała, notując bilans 0-2-5.





fot. Piotr Kucza / FotoPyK





Bez Strzałka

Oprócz wspomnianego Jiméneza, który jest najlepszym strzelcem, można wyróżnić jeszcze kilku zawodników, na których w niedzielę będzie trzeba uważać - szczególnie w drugiej linii. Tam zagrają kreatywni Morgan Faßbender oraz Sergio Guerrero, którzy mają w tym sezonie po dwa gole i dwie asysty. Ciekawie wygląda także Krzysztof Kubica, również mający na koncie dwie bramki. Kibiców Legii najbardziej interesować mógłby występ wypożyczonego z Legii Igora Strzałka. Ten jednak nie pojawi się na murawie z powodu zapisów kontraktowych.





Ostatnie mecze

Legia vs Bruk-Bet Termalica vs ‌ ‌ 1-2 NK Celje ‌ ‌ 0-3 GKS Katowice ‌ ‌ 1-1 Widzew Łódź ‌ ‌ 1-1 Zagłębie Lubin ‌ ‌ 1-2 Pogoń Szczecin ‌ ‌ 1-3 Wisła Płock ‌ ‌ 0-0 Lech Poznań ‌ ‌ 2-4 Widzew Łódź ‌ ‌ 2-1 Szachtar Donieck ‌ ‌ 2-4 Piast Gliwice





Historia bezpośrednich starć jest wyrównana, co potwierdza, że Termalica potrafi być dla Legii niewygodnym rywalem. W dotychczas rozegranych 10 meczach, legioniści wygrali cztery razy, trzy razy padł remis i trzy razy wygrali gracze z Niecieczy. Warto jednak zaznaczyć, że ostatnie trzy spotkania to dominacja Legii, która jest niepokonana w starciach z Termalicą od 2017 roku. Ostatnie mecze to wygrana 3-2 po dogrywce w Pucharze Polski (sierpień 2022), ligowe zwycięstwo 4-1 (marzec 2022) oraz bezbramkowy remis w Niecieczy (luty 2022).





Gdzie obejrzeć?

Mecz 15. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa - Bruk-Bet Termalica Nieciecza odbędzie się w niedzielę, 9 listopada o godz. 14:45. Transmisja w Canal+ Sport 3. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE!, a także do czytania wszystkich materiałów pomeczowych.





Przewidywany skład

Przewidywany skład








