Gdzie obejrzeć mecz Legia Warszawa - Bruk-Bet Termalica Nieciecza?

Sobota, 8 listopada 2025 r. 20:40 Redakcja

Cały czas można kupować bilety na mecz Legia Warszawa - Bruk-Bet Termalica Nieciecza, który w niedzielę odbędzie się w Warszawie na stadionie przy Łazienkowskiej 3. W telewizji spotkanie będzie można obejrzeć w Canal+ Sport 3.

Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu, a także na wszystkie materiały pomeczowe.







