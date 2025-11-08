Gdzie obejrzeć mecz Legia Warszawa - Bruk-Bet Termalica Nieciecza?
Redakcja
Cały czas można kupować bilety na mecz Legia Warszawa - Bruk-Bet Termalica Nieciecza, który w niedzielę odbędzie się w Warszawie na stadionie przy Łazienkowskiej 3. W telewizji spotkanie będzie można obejrzeć w Canal+ Sport 3.
Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu, a także na wszystkie materiały pomeczowe.
Korzystasz z Telegrama?
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom