Inaki Astiz - fot. Mishka / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
Konferencja

Astiz: Kolejny mecz, w którym straciliśmy głowy

Woytek, źródło: Legionisci.com

- Nie wiem, co będzie dalej. Wszystko, co mieliśmy sobie powiedzieć, już zostało powiedziane. Nie ma sensu tego teraz komentować - powiedział trener Legii, Inaki Astiz.



 


- Nie wiem, jaki będzie dalszy plan. Inaczej wyobrażaliśmy sobie ten mecz. W pierwszej połowie każdy biegał tam, gdzie chciał — kompletnie nie trzymaliśmy struktury. Rozmawialiśmy o tym w przerwie i w drugiej połowie to poprawiliśmy. Stworzyliśmy kilka sytuacji, zdobyliśmy wyrównującego gola, czyli zrobiliśmy to, co w tym meczu było najtrudniejsze. Potem uwierzyliśmy, że możemy strzelić drugiego, ale trzeba było zachować chłodną głowę. Niestety, to już kolejny mecz, w którym ją straciliśmy — i to jest najtrudniejsze do zaakceptowania. Nie po raz pierwszy dajemy przeciwnikom prezenty i tracimy bramki po prostych błędach.

- Powiedziałem zawodnikom, że każdy powinien spojrzeć w lustro i zastanowić się, co chce robić dalej. To jest Legia Warszawa — tutaj gra się o zwycięstwa i tytuły, a nie o inne cele.

Deja vu z 2021 roku?

- Nie analizowałem, czy ta sytuacja jest podobna do tamtej z 2021 roku. Starałem się myśleć o innych rzeczach — o aspektach techniczno-taktycznych, które mogą pomóc drużynie. Być może, gdy gramy u siebie, presja jest większa. Teraz przekonamy się, kto naprawdę płynie tym samym statkiem co drużyna, a kto nie.

- To moment, w którym każdy z nas — zawodnik, trener — musi się zastanowić, w którą stronę chce iść. Czy jest gotowy, by pokazać charakter, bo właśnie w takich chwilach jest to najtrudniejsze. W takich momentach wyłaniają się liderzy. Każdy może nim być, ale trzeba wziąć na siebie odpowiedzialność i pociągnąć za sobą resztę. Potrzebujemy właśnie takich ludzi.

Najważniejsze są głowy zawodników

- Dużo się mówi o drużynie, o trenerach. My jesteśmy tutaj, by pomagać zawodnikom i dawać im narzędzia. Im lepsze informacje otrzymają, tym łatwiej im będzie reagować. Ale najważniejsze są głowy.

- Jestem pewien, że ci zawodnicy potrafią grać — nie raz to udowodnili. Problem leży w mentalności. Jak to poprawić? Każdy musi zacząć od siebie, od własnej refleksji. Nie wiem, czy wina leży po stronie trenera czy zawodników — wy, obserwatorzy z zewnątrz, możecie to ocenić bardziej obiektywnie. Ja wciąż szukam pozytywów, choć przyznam, że po takich meczach trudno wszystko racjonalnie wytłumaczyć.

- Kibice chcą oglądać Legię, która wygrywa. Może nie każdy zawodnik potrafi poradzić sobie z tą presją, ale właśnie teraz trzeba pokazać prawdziwy charakter piłkarza. W kolejnych meczach będziemy musieli postawić na tych, którzy są w stanie być w pełni skoncentrowani przez 90 minut, a nie przez 80. Bo w ostatnich spotkaniach jeden czy dwa momenty dekoncentracji decydują o stracie bramek.

- Może potrzebne będą zmiany — taktyczne, personalne, indywidualne. Nie wiem...


Zmiany w składzie

- Wojtek Urbański zszedł z boiska, bo szukaliśmy innej dynamiki gry. Brakowało nam płynności po lewej stronie, więc próbowałem coś zmieniać. Wejście Kapustki dało drużynie sporo.

- W końcówce wprowadziłem do ataku Artura Jędrzejczyka, bo liczyłem na jego skuteczność. Choć jest obrońcą, na treningach regularnie strzela bramki — ma jedną z najlepszych skuteczności w ćwiczeniach strzeleckich. W ostatnich minutach jednak kompletnie straciliśmy głowę, zabrakło chłodnej kalkulacji i cierpliwości w budowaniu akcji. Przegraliśmy właśnie przez to, że poszliśmy na żywioł.

Kto trenerem?

- To nie jest pytanie do mnie. Szukam na bieżąco rozwiązań. Jeśli ktoś uzna, że nie jestem w stanie pomóc, to przyjdzie ktoś inny. Jestem w Legii od dawna, ten klub dał mi bardzo dużo i mam go w sercu. Powiedziałem chłopakom, że nieważne, czy będę tu jako pierwszy, drugi czy trzeci trener, czy w ogóle mnie tu nie będzie — zawsze będę robił wszystko, co w mojej mocy, by pomóc klubowi.


WYNIKI SONDYJak oceniasz pracę Edwarda Iordanescu na stanowisku trenera Legii?
SUMA GŁOSÓW: 14153
START: 10.07.2025 / KONIEC: 01.11.2025
Wyniki z okresu:


tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Oceń legionistów za mecz Legia - Bruk-Bet


Tobiasz
1
2
3
4
5
6
Wszołek
1
2
3
4
5
6
Piątkowski
1
2
3
4
5
6
Kapuadi
1
2
3
4
5
6
Ruben Vinagre
1
2
3
4
5
6
Elitim
1
2
3
4
5
6
Szymański
1
2
3
4
5
6
K. Urbański
1
2
3
4
5
6
Krasniqi
1
2
3
4
5
6
Čolak
1
2
3
4
5
6
W. Urbański
1
2
3
4
5
6
Kapustka
1
2
3
4
5
6
Augustyniak
1
2
3
4
5
6
Żewłakow
1
2
3
4
5
6
Rajović
1
2
3
4
5
6
Jędrzejczyk
1
2
3
4
5
6

Komentarze (18)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Obcy - 3 minuty temu, *.t-mobile.pl

Dawać Vukovicia. Bo w następnym sezonie będziemy grać derby Warszawy. Dyrektorzy sportowi do zwolnienia. Za te mega wzmocnienia.

odpowiedz
artic - 7 minut temu, *.189.224

Uje.... im z 85% pensji to zaraz głowy nie będą tracić panie Inaki.

odpowiedz
Darek - 8 minut temu, *.tpnet.pl

Powiedział co wiedział pan Marek Gołębiewski drugi.
Najważniejsze, że oszust z silvera przytulił kilkanaście milionów euro z jednego okienka transferowego. Teraz zarząd siedzi i pali cygara udając, że pracuje.

odpowiedz
Kamiko27 - 9 minut temu, *.68.0

To nie trener gra tylko piłkarze dla mnie bardziej brakuje zaangażowania piłkarzy doskoku do przeciwników i rozgrywającego co nie gra do tyłu jak elitym

odpowiedz
e(L)o - 10 minut temu, *.ksiezyc.pl

inaki tłumaczysz ich jakby byli trampkarzami

odpowiedz
borsuk - 13 minut temu, *.t-mobile.pl

Chłopie, kopiujesz wszystko to co robił zwolniony Iordanescu i jesteś zdziwiony, że nic się nie zmieniło? Halo, tu ziemia!

odpowiedz
Czy leci z nami pilot? - 19 minut temu, *.supermedia.pl

Chłop wrzuca Jędrzejczyka zamiast Urbańskiego do ataku i pie...li coś o logice. Przecież głupszego ruchu chyba dawno nie było. Won pajacu z Legii

odpowiedz
Fan Kacpera - 21 minut temu, *.play-internet.pl

Prawda jest taka że piłkarzyki są przepłacone leniwe nie mają umiejętności
Maja wywalone na wszystko bo co im kto zrobi kontrakt ma podpisany klub mu płacić musi i tyle w temacie

odpowiedz
(L)eve(L)64 - 23 minuty temu, *.tpnet.pl

Dopiero teraz mają zrobić rachunek sumienia, stanąć przed lustrem? Był na to czas przez trzy miesiące. Astiz jesteś w klubie od x lat i twierdzisz że nie wiesz o co chodzi? To co ty robisz jeszcze w tym klubie.

odpowiedz
Szukamy trenera - 25 minut temu, *.net.pl

Zmiany 1 do 1 i to przy wyniku 0-1 nie podnoszą poziomu...
0 ryzyka ze strony Aztiza...
Im dluzej bedziemy czekać na nowego trenera który ogarnie ten burdel i wprowadzili jakąkolwiek swiezosc tym dłużej bedziemy grać tak jak w tym meczu: wolno przewidywalnie

odpowiedz
Guny - 26 minut temu, *.223.42

Czytam i nie wierzę. Czy leci z nami pilot???

odpowiedz
Rumcajs - 27 minut temu, *.246.25

Akcje Niecieczy w końcówce spotkania to jest kompromitacja Tobiasza oraz wszystkich obrońców i defensywnych pomocników. Jeden wielki chaos, brak ustawienia, podwórkowe granie na poziomie podstawowym, a nie zawodowym. Panika cechuje naszą drużynę w obronie w newralgicznym momencie, kiedy mamy grać o zwycięstwo. Zdarza się najlepszym, ale nam się zdarza za często. To nie przypadek. Nasi piłkarze są po prostu mało inteligentni, nie czują gry, nie są pewni siebie i nie robią postępów.

odpowiedz
MarioL - 27 minut temu, *.bbox.fr

Nie ma trenera.Astiz jest jeszcze uczniem a nie trenerem.

odpowiedz
LLL - 12 minut temu, *.truphone.com

@MarioL: No faktycznie trener zagrał słabo i nie ma kondycji..

odpowiedz
Wołomin NR - 29 minut temu, *.centertel.pl

Nijaki astiz!!!

odpowiedz
hen ryk - 30 minut temu, *.net.pl

bla bla bla. Od 5 lat to samo. Zieliński, Zewłakow i Bobic nie trafieni trenerzy i 75 % grajków. Hera się cieszy bo kasę doi. A my bez strategii, bez pomysłu na grę co to za klub co kupuje na chybił trafił szrot poczynając od Kuna i Chodyny kończąc n Rajowicu, czy Colaku. QUO VADIS LEGIO.

odpowiedz
Ju(L)ius - 32 minuty temu, *.t-mobile.pl

Teraz wlasnie widać gdzie jest problem.... I jaki mamy "profesjonalny" sztab...... loczek!!! Co?? Rządzisz!!!

odpowiedz
TO NIE TWOJA WINA ASTIZ - 33 minuty temu, *.fuz.pl

Cześć piłkarzyków ma za wysokie i długie kontrakty. Nie czują bata nad sobą. Czują się pewni siebie i niezagrożeni.

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.