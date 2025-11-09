fot. Mishka / Legionisci.com
Legia 1-2 Bruk-Bet

Kompromitacja

Wiśnia, źródło: Legionisci.com
Kompromitacja i katastrofa! Tegorocznym beniaminek, zamykający przed tą kolejką ligową tabelę - Bruk-Bet Termalika wygrał z Legią na Łazienkowskiej po raz pierwszy w historii . Goście zwycięskiego gola na 2-1 strzelili w ostatniej akcji meczu za sprawą Andrzeja Trubehy.

 


Niedługo po pierwszym gwizdku sędziego dwukrotnie groźnie w pole karne przeciwników przedostali się legioniści. Najpierw strzał z bliskiej odległości Kamila Piątkowskiego przeleciał nieznacznie obok słupka, a za moment nieco pogubił się Čolak. Niestety, napastnikowi nie udało się czysto trafić w piłkę i zaprzepaścił szansę na sprawienie problemów bramkarzowi gości. W 14. minucie po raz pierwszy do interwencji zmuszony został bramkarz Bruk-Betu. Po wrzutce od Rubena Vinagre'a główkował Antonio Čolak, ale Adrian Chovan udanie odbił piłkę przed siebie. Strzał Chorwata był słaby, ponieważ uderzył on piłkę praktycznie z miejsca. Gdyby miał szansę na nabieg, to Legia mogłaby cieszyć się z pierwszego gola. Pierwszy kwadrans upłynął pod znakiem przewagi gospodarzy, którzy zdecydowanie częściej utrzymywali się przy piłce. Pozytywną zmianą było również to, że w środku pola za rozgrywanie akcji zabierał się Kacper Urbański, który ostatnimi czasy grywał głównie na lewym skrzydle.


W 22. minucie pierwsze ostrzeżenie Termaliki. Z dystansu huknął ile sił w nodze Arkadiusz Kasperkiewicz i bardzo dobrą obroną popisał się Kacper Tobiasz. Była to podobna sytuacja do tej, kiedy Legia straciła gola przeciwko NK Celje, ale tym razem golkiper spisał się bez zarzutu. Chwilę potem konsternacja na Łazienkowskiej... Po dośrodkowaniu z lewej strony i błędzie w ustawieniu obrony, głową Tobiasza z kilku metrów zaskoczył Krzysztof Kubica. Pomocnik zdecydowanie ma patent na Legię. To był jego czwarty gol strzelony w siódmym meczu przeciwko stołecznej drużynie w karierze. Wcześniej trafiał jednak dla Górnika Zabrze. To trafienie było zimnym prysznicem dla "Wojskowych".


Legia starała się odpowiedzieć, natomiast goście tylko czekali na przeprowadzenie kontry. W 33. minucie odważnie zza pola karnego strzelił Wojciech Urbański i Chovan był dobrze ustawiony i odbił futbolówkę do boku. Niebawem do remisu powinien doprowadzić Juergen Elitim. Pomocnik miał dużo miejsca w szesnastce Bruk-Betu i mierzył w kierunku lewego okienka bramki Chovana. Kolumbijczykowi zabrakło około pół metra, aby trafić do siatki. Do końca pierwszej połowy legionistom nie udało się stworzyć już żadnej stuprocentowej okazji i zeszli do szatni przy wyniku 0-1 i akompaniamencie gwizdów. Niemal niewiarygodnym było to, że Legia przegrywa na własnym u siebie z pogrążonym w kryzysie jednym z kandydatów do spadku.


Legia Warszawa - Bruk-Bet Termalica Nieciecza Antonio Colak
fot. Mishka / Legionisci.com


Kilka minut po przerwie dobre dośrodkowanie z prawej strony Pawła Wszołka wprost na głowę Kacpra Urbańskiego. Niestety, piłka muśnięta przez pomocnika nieznacznie minęła słupek. Chwilę potem Bruk-Bet mógł odpowiedzieć w sposób zabójczy. Najpierw Tobiasz do boku zbił mocny strzał jednego z rywali, a za moment próba lewą nogą Rafała Kurzawy trafiła w poprzeczkę. Goście nie zatrzymywali się. Po jednej z szybkich kontr sam przed pustą bramką znalazł się Kamil Zapolnik i tylko cudem jak spod ziemi wyrósł przed nim Kamil Piątkowski, blokując jego strzał. Defensor cudem uratował w tym momencie swój zespół przed stratą gola.


Po godzinie gry kolejna szansa Urbańskiego. Pomocnik mocno kopnął piłkę sprzed pola karnego, ta odbiła się po drodze od jednego z defensorów i niestety wyszła jedynie poza linię końcową. W 73. minucie wreszcie mieliśmy remis! Niezawodny ostatnio Ermal Krasniqi oddał uderzenie po wybitej piłce po rzucie rożnym, a ta zatrzepotała w siatce. Powtórki pokazały, że reprezentant Kosowa miał nieco szczęścia, gdyż rykoszet nieco zmylił bramkarza Bruk-Betu. Dziesięć minut przed końcem kolejny błysk Krasniqiego. Pomocnik płasko podał do wprowadzonego Milety Rajovicia, a ten nie zdołał trafić w piłkę.


W 83. minucie błąd przyjezdnych w wyprowadzeniu piłki, dzięki czemu Legia wyszła z kontrą trzech na jednego. Niestety, wszystko wykończył Rajović strzałem, który wybronił Chovan. Szkoda, że napastnik nie zdecydował się na rozegranie akcji do wybiegającego Krasniqiego. W ostatnich minutach dwa groźne uderzenia. Najpierw mocną próbę Vinagre'a sparował bramkarz przyjezdnych, a za moment w ostatnim momencie zablokowany został wprowadzony Artur Jędrzejczyk i mieliśmy tylko rzut rożny... Sędzia doliczył cztery minuty, co pozwoliło Bruk-Betowi strzelić zwycięskiego gola. Kompromitacja!


Ekstraklasa 2025/2026
15. kolejka
#LEGBBT
22205
Warszawa, Polska
Stadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka J. Piłsudskiego
9.11.2025
14:45
Legia Warszawa
Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Legia Warszawa
1-2
Bruk-Bet Termalica Nieciecza
73' Krasniqi
(0-1)
Kubica 23'
Trubeha 90+4'
1 Kacper Tobiasz
7 Paweł Wszołek
91 Kamil Piątkowski
3 Steve Kapuadi
19 Ruben Vinagre
22 Juergen Elitim 57'
44 Damian Szymański 57'
82 K. Kacper Urbański 89'
77 Ermal Krasniqi
14 Antonio Čolak 65'
53 W. Wojciech Urbański 65'
27 Gabriel Kobylak
5 Claude Goncalves
8 Rafał Augustyniak 57'
11 Kacper Chodyna
20 Jakub Żewłakow 65'
29 Mileta Rajović 65'
30 Petar Stojanović
55 Artur Jędrzejczyk 89'
67 Bartosz Kapustka 57'
99 Noah Weisshaupt
Adrian Chovan 1
Gabriel Isik 29
Bartosz Kopacz 2
Arkadiusz Kasperkiewicz 3
83' Damian Hilbrycht 21
Maciej Ambrosiewicz 28
66' Krzysztof Kubica 13
Maciej Wolski 6
46' Morgan Fassbender 7
46' Wojciech Jakubik 26
66' Kamil Zapolnik 25
Miłosz Mleczko 99
Lucas Masoero 5
46' Rafał Kurzawa 8
46' Jesus Jimenez 9
Dominik Biniek 17
66' Sergio Guerrero 23
83' Radu Boboc 27
Diego Deisadze 35
66' Andrzej Trubeha 53
Artem Putiwcew 77
Trener: Inaki Astiz
Asystent trenera: Grzegorz Mokry
Kierownik drużyny: Konrad Paśniewski
Lekarz: Mateusz Dłutowski
Fizjoterapeuta: Bartosz Kot
Trener: Marcin Brosz
Asystent trenera: Jakub Drwal
Kierownik drużyny: Krzysztof Kozik
Sędziowie
Główny: Karol Arys
Asystent: Marek Arys
Asystent: Marcin Janawa
Techniczny: Sylwester Rasmus
VAR: Jarosław Przybył
AVAR: Adam Kupsik
Pogoda:
Temperatura 8°C
Ciśnienie 1015 hPa
Wilgotność 93%

Średnia wieku Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 26.36 lat
Podstawowa + zmiennicy: 27 lat
Cała kadra meczowa: 26.95 lat

Średnia wzrostu Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 184.7 cm
Podstawowa + zmiennicy: 184.9 cm
Cała kadra meczowa: 183.7 cm

tagi:
Komentarze (17)

Igor - 14 minut temu, *.centertel.pl

Brawo kolejna porażka wywalcie pilkarzy

abcd - 14 minut temu, *.t-mobile.pl

Nie, to nie jest żadna kompromitacja. To jest poziom, który prezentuje ta drużyna od dawna!

Biała si - 14 minut temu, *.vectranet.pl

Pierwsza liga tuż tuż ,To będzie dzieło Pana 😡Mioduskiegi

Afro - 15 minut temu, *.plus.pl

G💩wno

Chemik - 15 minut temu, *.centertel.pl

Krowy paść bo do tego się nadajecie

Matek - 15 minut temu, *.proneteus.pl

🤣🤣🤣🤣🤣

kibic - 15 minut temu, *.centertel.pl

Nie było szans na wygraną. Termalica walczyła o to, żeby opuścić ostatnie miejsce w tabeli...

Jakonasz - 16 minut temu, *.orange.pl

🤡

Szpic - 16 minut temu, *.play-internet.pl

Czy są jeszcze jacyś naiwni wierzący w "geniusz" trenerski Astiza i obecnego sztabu szkoleniowego?

Brygada Prince Polo - 16 minut temu, *.play.pl

To teraz znowu protest. Jakiś prezent od Darka i od nowa?

Waldek - 16 minut temu, *.play.pl

Grubo się robi.

Tym - 17 minut temu, *.net.pl

Sorry ale pierwszy raz się tak cieszyłem że rywal strzelił gola zwycięskiego bo na tych patałachów nie da się patrzeć

Borsi77 - 17 minut temu, *.play-internet.pl

Rozegnać w trybie natychmiastowym!!!!!🤯

robochłop - 17 minut temu, *.orange.pl

Trafiła Termalica frajera...

J...c pilkarzy - 17 minut temu, *.246.19

Brawo. Łał co za wspaniały wynik.

J...c pilkarzy - 17 minut temu, *.246.19

Brawo. Łał co za wspaniały wynik.

Chudy Grubas - 18 minut temu, *.78.174

Piękne goovno!

