Artur Jędrzejczyk - fot. Woytek / Legionisci.com
Jędrzejczyk: Wstyd i skandal. Tak nie może być

Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Warto po takim meczu przeprosić kibiców, bo to wielki wstyd. Wstyd, który nie może się więcej powtarzać, zwłaszcza grając w Legii Warszawa - powiedział po porażce z Niecieczą kapitan Legii, Artur Jędrzejczyk.



 


- Ciężko mi to wszystko poukładać w głowie. Sam zbierałem myśli w szatni. Przypomina mi się jeden sezon, gdy byliśmy w podobnej sytuacji... Nie możemy tracić głowy w ostatnich minutach meczu. Sam wchodzę na boisko i wiem, że potrafię grać głową — dosłownie i w przenośni — ale musimy częściej wrzucać piłki w pole karne. Zamiast tego gramy wszerz, zwalniamy tempo i tracimy piłkę. Tak samo było w Pucharze Polski — zostawialiśmy dwóch, trzech obrońców jeden na jednego. To jest wstyd, skandal. Tak nie może być.

- Musimy coś kompletnie zmienić. Może nawet powinniśmy znowu trenować tutaj, na Legii. Może w LTC mamy już zbyt dobre warunki, wszystko dopięte na ostatni guzik. Kiedyś trenowaliśmy na jednym, zniszczonym bądź nie, boisku, w trudnych warunkach — i potrafiliśmy się jednoczyć. Może właśnie tu, w tej szatni, trzeba się znowu zebrać razem i zacząć wygrywać. Bo tak, jak jest teraz, po prostu być nie może.




