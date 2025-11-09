Ce(L)ownik: Wygrana obowiązkiem
Woytek, źródło: Legionisci.comPrzed meczem Legia Warszawa - Bruk-Bet Termalica Nieciecza, który odbędzie się w niedzielę, 9 listopada o godz. 14:45 w Warszawie, oddaliście 599 typów na końcowy wynik w naszej zabawie "CeⓁownik".
60% osób uważa, że wygra Legia Warszawa. 10% z Was twierdzi, że mecz zakończy się remisem, a 30% typuje zwycięstwo Bruk-Betu.
Najczęściej typowanym wynikiem jest 2-0 (13,9% głosów).
Kolejne w zestawieniu są:
3-0 - 13,0%
0-2 - 9,7%
1-0 - 9,5%
0-1 - 8,3%
Średnia liczba bramek, jaką strzeli Legia Warszawa to 1,75 a Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0,86.
Dziękujemy wszystkim za typowanie wyniku i zapraszamy do typowania każdego kolejnego meczu Legii - przed pierwszym gwizdkiem będziemy publikowali raport z Waszych typów!
Korzystasz z Telegrama?
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom
