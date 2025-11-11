Wasze noty
Oceny legionistów za mecz z Bruk-Betem
Woytek, źródło: Legionisci.com
Wszyscy piłkarze otrzymali niskie noty za mecz z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza. Najwyższą notę z nich przyznaliście Ermalowi Krasniqiemu. Występ skrzydłowego oceniliście na 2,7 w skali 1-6. Z kolei najgorszą ocenę kolejny mecz z rzędu otrzymał Mileta Rajović. W sumie oceniało 1197 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 1,8.
Krasniqi - 2,7
K. Urbański - 2,3
Jędrzejczyk - 2,0
Wszołek - 2,0
W. Urbański - 1,9
Tobiasz - 1,9
Piątkowski - 1,8
Żewłakow - 1,7
Elitim - 1,6
Szymański - 1,5
Kapuadi - 1,5
Čolak - 1,5
Kapustka - 1,5
Augustyniak - 1,5
Ruben Vinagre - 1,4
Rajović - 1,3
