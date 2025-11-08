Koszykówka
Miasto ogłosiło przetarg na budowę hali na Skrze
Bodziach, źródło: Legionisci.com
Miasto st. Warszawa ogłosiło przetarg na budowę nowej hali sportowej na Skrze, w której mają występować koszykarze Legii Warszawa. Pod koniec października Rada Miasta podjęła decyzję o jej budowie. Zgodnie z planem wybór wykonawcy hali nastąpi w pierwszym kwartale 2026 roku, a rozpoczęcie prac budowlanych w drugim kwartale przyszłego roku. Nowoczesny obiekt będzie mógł pomieścić 6 tysięcy kibiców.
