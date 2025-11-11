Zmniejszony sektor gości na stadionie Motoru

Wtorek, 11 listopada 2025 r. 11:42 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W poniedziałek, 1 grudnia kibiców Legii czekać będzie wyjazd do Lublina na mecz z tamtejszym Motorem. Niestety sektor gości na stadionie lubelskiego klubu, na którym w ostatnich latach mieliśmy okazję zasiadać dwukrotnie (w tym raz w Pucharze Polski), został znacznie zmniejszony.









Miejscowi działacze postanowili zmniejszyć "klatkę" do 785 miejsc, by wygospodarować dodatkowych 387 krzesełek dla swoich kibiców. W marcu tego roku na meczu Motor - Legia w sektorze gości stawiło się 1210 kibiców z Łazienkowskiej.











