Łyżwiarstwo

Marek Kania pobił rekord Polski na 500m!

Sobota, 8 listopada 2025 r. 12:05 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W zawodach testowych przed startem nowego sezonu Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim, Marek Kania pobił dotychczasowy rekord Polski na 500 metrów! Panczenista Legii Warszawa, podczas zawodów w Salt Lake City zwyciężył w wyścigu na 500 metrów z czasem 34.01 sekundy. Start sezonu 2025/26 Pucharu Świata już 14 listopada właśnie w Salt Lake City. Tydzień później odbędą się zawody w Calgary.

W lutym nasz zawodnik startować będzie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.



