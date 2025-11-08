Łyżwiarstwo
Marek Kania pobił rekord Polski na 500m!
Bodziach, źródło: Legionisci.com
W zawodach testowych przed startem nowego sezonu Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim, Marek Kania pobił dotychczasowy rekord Polski na 500 metrów! Panczenista Legii Warszawa, podczas zawodów w Salt Lake City zwyciężył w wyścigu na 500 metrów z czasem 34.01 sekundy. Start sezonu 2025/26 Pucharu Świata już 14 listopada właśnie w Salt Lake City. Tydzień później odbędą się zawody w Calgary.
W lutym nasz zawodnik startować będzie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.
Korzystasz z Telegrama?
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom