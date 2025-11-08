fot. LegiaLadies
Piłka nożna kobiet

I liga: KKP Medyk Konin 1-2 Legionistki Warszawa

Bodziach, źródło: Legionisci.com

Pierwszoligowy zespół Legionistek wygrał wyjazdowy mecz na szczycie z KKP Medykiem Konin. Rywalki z Wielkopolski wyszły na prowadzenie w 17. minucie, zaś osiem minut później wyrównała Prochowska. Zwycięskiego gola dla Legii zdobyła dwie minuty po przerwie Natalia Nestorowicz. 



Dzięki tej wygranej, legionistki mają już 8 punktów przewagi nad Medykiem po jedenastu kolejkach (pierwszej rundzie) rozgrywek.

KKP Medyk Konin 1-2 (1-1) Legionistki Warszawa
1-0 17 min. Stella
1-1 25 min. Prochowska
1-2 47 min. Nestorowicz

Legionistki: Nowak - Kurzelowska, Prochowska (k), Kośmińska, Materek, Sudyk, Litwiniec, Drożyńska, Nestorowicz, Kazanecka, Dubiel.




