Piłka nożna kobiet

I liga: KKP Medyk Konin 1-2 Legionistki Warszawa

Sobota, 8 listopada 2025 r. 15:29 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Pierwszoligowy zespół Legionistek wygrał wyjazdowy mecz na szczycie z KKP Medykiem Konin. Rywalki z Wielkopolski wyszły na prowadzenie w 17. minucie, zaś osiem minut później wyrównała Prochowska. Zwycięskiego gola dla Legii zdobyła dwie minuty po przerwie Natalia Nestorowicz.

Dzięki tej wygranej, legionistki mają już 8 punktów przewagi nad Medykiem po jedenastu kolejkach (pierwszej rundzie) rozgrywek.



KKP Medyk Konin 1-2 (1-1) Legionistki Warszawa

1-0 17 min. Stella

1-1 25 min. Prochowska

1-2 47 min. Nestorowicz



Legionistki: Nowak - Kurzelowska, Prochowska (k), Kośmińska, Materek, Sudyk, Litwiniec, Drożyńska, Nestorowicz, Kazanecka, Dubiel.



