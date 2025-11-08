Ante Simundza - fot. Mishka / Legionisci.com
Trener pierwszoligowca kandydatem na trenera Legii?

Redakcja

31 października z posadą trenera Legii Warszawa pożegnał się Edward Iordanescu. Nadal nie wiadomo, kto go zastąpi. Głównym kandydatem na to stanowisko ma być Nenad Bjelica, któremu - według doniesień mediów - stołeczny zespół miał złożyć ofertę. Tymczasem media łączą z Legią kolejne nazwisko. 



 


Chodzi o 53-letniego Antę Simundzę z pierwszoligowego Śląska Wrocław. Słoweniec ma jednak ważny kontrakt z klubem z Wrocławia, więc trzeba by za niego zapłacić. Jego agentem jest były zawodnik Legii, Ivica Vrdoljak, który miał rozmawiać na ten temat z Fredim Bobiciem. Nie wiadomo, czy szkoleniowiec jest zainteresowany pracą w Legii. Po spadku Śląska z Ekstraklasy nie odszedł klubu i zamiast tego, przedłużył z nim kontrakt i walczy o awans. 


Simundza jako trener zdobył 3 mistrzostwa Słowenii z NK Maribor i NS Mura, zdobył też Puchar Słowenii z NS Mura i jedno mistrzostwo Bułgarii z Łudogorcem Razgrad. 




Komentarze (2)

Wołomin NR - 20 minut temu, *.orange.pl

To są jakieś żarty!

Rumcajs - 20 minut temu, *.246.40

Skoro gramy o utrzymanie to weźmy chociaż trenera, któremu udało się utrzymać. Nie róbmy sobie jaj z takimi kandydaturami.

