Hokej
Zdziechowska i Wiśniewski powołani do reprezentacji
Bodziach, źródło: Legionisci.com
Anna Zdziechowska z akademii hokejowej Legii, została powołana na zgrupowanie kadry Polski juniorek do lat 18. Do reprezentacji Polski U-16 powołanie otrzymał Tymon Wiśniewski. Powołania otrzymało również dwóch wychowanków Legii grających obecnie w innych klubach: Marceli Stępień (od tego sezonu za wielką wodą) i Kacper Gałczyński, reprezentujący barwy klubu z Czech.
