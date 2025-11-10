fot. Legionisci.com
LK: Ligowe wyniki rywali Legii. Tylko Sparta grała

Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W weekend swój mecz ligowy rozegrał tylko jeden z przeciwników Legii Warszawa w Lidze Konferencji. FC Noah Erywań i Lincoln Red Imps nie grały. Sparta Praga natomiast tylko zremisowała na własnym stadionie z 12. w tabeli FK Teplice. Zespół ze stolicy Czech zajmuje obecnie 2. miejsce w tabeli za swoim lokalnym rywalem, Slavią. 



 


Legia zagra ze Spartą 27 listopada o godzinie 21.



Sparta Praga


W ramach 15. kolejki Chance Ligi Sparta Praga tylko zremisowała na własnym stadionie z 12. w tabeli FK Teplice. Choć zespół z Pragi szybko objął prowadzenie, to w drugiej połowie musiał gonić wynik. Czeska drużyna przeżywa lekki kryzys, a w ostatnich 7 meczach wygrała tylko raz. Niedzielny remis spowodował, że Sparta, zajmująca 2. pozycję, powiększyła swoją stratę do Slavii Praga do dwóch punktów.


AC Sparta Praga 2-2 (1-1) FK Teplice

1-0 - 6' Daniel Marecek s.

1-1 - 18' Dalibor Vecerka

1-2 - 64' Matej Radosta

2-2 - 76' Patrik Vydra


Sparta: 1. Peter Vindahl Jensen - 16. Emmanuel Uchenna, 27. Filip Panák (78' 36. Garang Kuol), 30. Jaroslav Zelený - 17. Angelo Preciado, 20. Sivert Mannsverk (59' 26. Patrik Vydra), 6. Kaan Kairinen, 7. John Mercado (46' 11. Matěj Ryneš) - 14. Veljko Birmančević, 10. Jan Kuchta (59' 9. Albion Rrahmani), 22. Lukáš Haraslín


żółte kartki: Uchenna 45+1' - Pulkrab 9', Bilek 25', Auta 71', Nyakro 87'


 





