Problemy zdrowotne Biczachczjana i Pankova
Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com
W kadrze meczowej na spotkanie 15. kolejki Ekstraklasy z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza nie znaleźli się Wahan Biczachczjan oraz Radovan Pankov. Obaj zawodnicy narzekają na lekkie problemy zdrowotne.
Radovan Pankov i Wahan Biczachczjan mają problemy zdrowotne, dlatego decyzją sztabu nie znaleźli się w kadrze meczowej - poinformował klub.
