Problemy zdrowotne Biczachczjana i Pankova

Niedziela, 9 listopada 2025 r. 14:30 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W kadrze meczowej na spotkanie 15. kolejki Ekstraklasy z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza nie znaleźli się Wahan Biczachczjan oraz Radovan Pankov. Obaj zawodnicy narzekają na lekkie problemy zdrowotne.

Radovan Pankov i Wahan Biczachczjan mają problemy zdrowotne, dlatego decyzją sztabu nie znaleźli się w kadrze meczowej - poinformował klub.











