Kamil Piątkowski - fot. Mishka / Legionisci.com
Piątkowski: Nie możemy takiego czegoś akceptować

Mikołaj Ciura, źródło: Canal + Sport

- Nie znajduję słów na to, co wydarzyło się w tym meczu. Jest to niewytłumaczalne. Nie mam pojęcia, co wydarzyło się w końcówce dzisiejszego spotkania. Jesteśmy świeżo po meczu, nie mogę znaleźć słów - powiedział po porażce z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza obrońca Legii Warszawa, Kamil Piątkowski.



 


- Kontrolowaliśmy praktycznie całą drugą połowę. Termalica czekała na jakikolwiek kontratak. Nie pamiętam dokładnie tej ostatniej akcji, czy to była strata, czy złe podanie. Kontratak, ostatnia akcja, meczu i stało się...


- Ciężko cokolwiek powiedzieć na ten moment. Nie możemy takiego czegoś akceptować. Nie mogą takie rzeczy dziać się w meczu o kolejne trzy punkty czy nawet remis, który mieliśmy praktycznie pewny.


- Jaka atmosfera panuje w drużynie? To, co jest w szatni, zostaje w szatni. Nie będę tego komentować. Będziemy musieli sobie wszyscy razem porozmawiać i to tyle.




Komentarze (5)

Darek - 30 minut temu, *.tpnet.pl

Piłkarze ze sobą porozmawiają. To już 14 raz w tym sezonie. I muszą jeszcze popatrzeć w lustro. To już 8 raz w tym sezonie.
Znając życie to wyciągną też wnioski z tego meczu. A sztab zrobi analizy.
Ufff już jestem spokojniejszy po takich zapewnieniach. Można spać spokojnie.
Do tego fachowcy Żewłakow i Bobić nad wszystkim czuwają.

Nazbierali pokrak z zagranicy co w poprzednich klubach nic nie znaczyli i myśleli, że wszyscy się przed nimi położą. Skautin to my mamy ale z d...y.

Barnaba Król Portalu Legionisci.com - 51 minut temu, *.110.18

Wypad z Legii nieudaczniku. 10 kilo nadwagi to jest twoje zaangażowanie.💩💩💩

Pajączek - 53 minuty temu, *.play.pl

Oni wszyscy gadają to samo już od kilku miesięcy,jak nie trenerzy to piłkarze:nie wiem co się stało,tak grać nie można itd.
I po ch.j tak gadać?
Trzeba zacząć grać w piłkę,bo nie wierzę że nie potrafią

TylkoLegiaCWKS - 55 minut temu, *.t-mobile.pl

Grać a nie tylko się będziecie tłumaczyć

Rumcajs - 57 minut temu, *.246.47

Problemem jest to, że żyjecie w bańce. Macie poczucie wyższości i wydaje wam się, że gracie dobrze, kiedy rywal minimalnym kosztem strzela wam gole. To świadczy o tym, że gracie tragicznie, bo nie trzeba się nawet specjalnie przyłożyć, żeby was ośmieszyć. To nie jest fatum, pech, czy przypadek. To jest konsekwencja braku jakości i fatalnych wyborów boiskowych. To Nieciecza miała lepsze okazje w końcówce, bo gol to nie jedyna świetna akcja. To Nieciecza w końcówce broniła się pewnie i konsekwentnie wyprowadzała ataki. Wy zdobyliście bramkę, po tragicznym strzale Krasnikiego prosto w obrońców, który fartem wpadł do bramki. Jeśli komuś w tym meczu dopisywało szczęście to wam, Legioniści. Choć nie wiem, czy zasługujecie, żeby dalej was nimi nazywać.

