Piątkowski: Nie możemy takiego czegoś akceptować

Niedziela, 9 listopada 2025 r. 18:45 Mikołaj Ciura, źródło: Canal + Sport

- Nie znajduję słów na to, co wydarzyło się w tym meczu. Jest to niewytłumaczalne. Nie mam pojęcia, co wydarzyło się w końcówce dzisiejszego spotkania. Jesteśmy świeżo po meczu, nie mogę znaleźć słów - powiedział po porażce z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza obrońca Legii Warszawa, Kamil Piątkowski.





- Kontrolowaliśmy praktycznie całą drugą połowę. Termalica czekała na jakikolwiek kontratak. Nie pamiętam dokładnie tej ostatniej akcji, czy to była strata, czy złe podanie. Kontratak, ostatnia akcja, meczu i stało się...





- Ciężko cokolwiek powiedzieć na ten moment. Nie możemy takiego czegoś akceptować. Nie mogą takie rzeczy dziać się w meczu o kolejne trzy punkty czy nawet remis, który mieliśmy praktycznie pewny.





- Jaka atmosfera panuje w drużynie? To, co jest w szatni, zostaje w szatni. Nie będę tego komentować. Będziemy musieli sobie wszyscy razem porozmawiać i to tyle.



