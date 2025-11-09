Trubeha: Zasłużyliśmy na zwycięstwo

Niedziela, 9 listopada 2025 r. 19:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego meczu. To dla nas historyczny wynik i pierwsze zwycięstwo na stadionie przy Łazienkowskiej. Walczyliśmy do końca, zdobyliśmy zwycięskiego gola w samej końcówce meczu i wywozimy z Warszawy cenne trzy punkty - powiedział po zwycięstwie z Legią Warszawa pomocnik Bruk-Bet Termaliki Nieciecza, Andrzej Trubeha.





- Na pewno zasłużyliśmy dziś na zwycięstwo. Mieliśmy wiele sytuacji do zdobycia bramki wcześniej, m.in. poprzeczkę po strzale Rafała Kurzawy czy moją bramkę z pozycji spalonej. Wiemy, jakim rywalem jest Legia i tym bardziej szanujemy to zwycięstwo.





- Ta wygrana jest idealna. Na pewno doda nam pewności siebie i spokoju przed przerwą na kadrę. Mam nadzieję, że ona napędzi nas do kolejnych zwycięstw.







