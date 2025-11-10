fot. Maciek Gronau
Wyniki 7. kolejki: Tylko Legia bez porażki

W przeciwieństwie do poprzedniej kolejki, tym razem część meczów stała na wyrównanym poziomie. W derbach Trójmiasta Arka Gdynia okazała się nieznacznie lepsza od niepokonanego dotąd Trefla. Dziki Warszawa potrzebowały dogrywki, żeby wygrać z MKS Dąbrowa Górnicza. Śląsk uległ Kingowi, a Legia rozbiła Zastal i tym samym pozostaje niepokonana w lidze. Na koniec w starciu dołujących ekip Twarde Pierniki rozgromiły Stal Ostrów Wielkopolski.



Wyniki 7. kolejki PLK

Czarni Słupsk 85-81 (24-11, 15-21, 23-23, 23-26) Miasto Szkła Krosno

Górnik Wałbrzych 90-81 (25-21, 22-26, 15-19, 28-15) GTK Gliwice

Śląsk Wrocław 80-83 (16-21, 21-21, 20-19, 23-22) King Szczecin

Anwil Włocławek 90-81 (26-19, 24-20, 21-23, 19-19) Start Lublin

Trefl Sopot 83-85 (23-22, 14-17, 20-23, 26-23) Arka Gdynia

Dziki Warszawa 96-93 (23-21, 19-14, 20-23, 23-27, d. 11-8) MKS Dąbrowa Górnicza

Zastal Zielona Góra 71-88 (17-21, 11-21, 22-28, 21-18) Legia Warszawa

Twarde Pierniki Toruń 109-79 (28-17, 30-23, 27-22, 24-17) Stal Ostrów Wielkopolski




