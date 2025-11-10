Wypożyczeni: Piąta bramka Szczepaniaka

Poniedziałek, 10 listopada 2025 r. 08:00 Fumen, źródło: Legionisci.com

Termalica Nieciecza poradziła sobie bez Igora Strzałka z Legią Warszawa. Na zapleczu ekstraklasy Pogoń Grodzisk Mazowiecki pokazała się z dobrej strony, a kolejny raz błysnął Mateusz Szczepaniak. 18-latek zdobył piątą bramkę w 15. spotkaniu I ligi. W Hiszpanii Sergio Barcia miał udział w wygranej z liderem LaLiga2. Las Palmas pokonało Racing Santander.

Ekstraklasa

Igor Strzałek (Termalica Nieciecza) nie grał w wygranym 2-1 meczu przeciw Legii Warszawa.





I liga

Pogoń Grodzisk Mazowiecki nie zwalnia tempa. Tym razem grodziszczanie wygrali 2-1 z GKS Tychy na wyjeździe. Udział w wygranej mieli wypożyczeni legioniści. Mateusz Szczepaniak zdobył bramkę 2-0 w 19. minucie spotkania. Dla 18-latka, który spędził na murawie do 79. minuty, była to piąta bramka w tym sezonie. Jakub Adkonis powrócił do gry i został zmieniony w 90. minucie. Od początku wybiegł również Oliwier Olewiński (67 minut), a Stanisław Gieroba zmienił wspomnianego Szczepaniaka. Po 16. kolejce Pogoń plasuje się za liderującą Wisłą Kraków (7 pkt. straty) i o 3 pkt. wyprzedza Chrobrego Głogów.

Skrót meczu GKS Tychy - Pogoń Grodzisk Mazowiecki







Pogoń Siedlce zremisowała bezbramkowo ze Stalą Mielec. Bartosz Dembek rozegrał pełne zawody i ujrzał żółtą kartkę. Natomiast Jakub Zbróg pojawił się na murawie w 63. minucie spotkania. Siedlczanie zajmują 11. miejsce w tabeli i tracą 3 pkt. do pozycji dającej baraże.





Hiszpania - LaLiga2

Sergio Barcia (Las Palmas) rozegrał pełne zawody w wygranym 3-1 meczu z Racingiem Santander (lider rozgrywek). Miał dokładność podań na poziomie 77% (46/60) i na 9 pojedynków wygrał 5 z 6 w powietrzu. Zaliczył cztery wybicia, trzy przechwyty oraz dwukrotnie uciekał się do faulu. Po tej wygranej ekipa z Wysp Kanaryjskich zajmuje 3. miejsce mając dwupunktową stratę do drużyny z Santander.



