Koszykówka

Śląsk Wrocław 98-84 Legia Warszawa

fot. Bodziach
Woytek
Legionisci.com Legionisci.com

W meczu 8. kolejki PLK rozegranym we Wrocławiu koszykarze Legii Warszawa przegrali 84-98 ze Śląskiem. To pierwsza ligowa porażka podopiecznych Heiko Rannuli w tym sezonie.

REKLAMA

Mecz rozpoczął się od delikatnej przewagi gospodarzy, którzy po „trójce” Jakuba Nizioła wyszli na prowadzenie 5:2. Legioniści, osłabieni brakiem kontuzjowanych Bena Shungu i Matthiasa Tassa,1” w pierwszych minutach mieli problemy ze skutecznością, dlatego Śląsk delikatnie podwyższył przewagę - po niespełna 5. minutach było 10:4. Straty zmniejszył skutecznymi rzutami osobistymi Race Thompson, a chwilę później „poprawił” zza łuku Jayvon Graves, a do remisu doprowadził w po efektownym rzucie z ponad 7 metrów Andrzej Pluta. Druga część kwarty stała pod znakiem nieznacznej przewagi gospodarzy, która ostatecznie zakończyła się czteropunktowym prowadzeniem wrocławian.


 


Kolejną część gry rozpoczął od „trójki” gracz gospodarzy Aleksander Wiśniewski, ale szybko odpowiedział dwoma dobrymi wejściami pod kosz Shane Hunter. Śląsk na tym etapie gry „pilnował” jednak kilkupunktowego prowadzenia. Przy stanie 34:27 dla WKS-u trener mistrzów Polski Heiko Rannula poprosił o przerwę na żądanie. Tuż po niej wrocławianie powiększyli jednak przewagę, która wynosiła już 11 „oczek”. Zieloni kanonierzy nie radzili sobie ze skutecznym pod koszem Stefanem Djordjeviciem, a sami popełniali również sporo prostych błędów. Śląsk złapał wiatr w żagle  i dzięki czterem „trójkom” z rzędu doprowadził do wyniku 56:41. Stało się jasne, że po przerwie legionistów czeka bardzo trudne zadanie, by odrobić straty.


koszykówka Śląsk Wrocław - Legia Warszawa kibice
fot. Bodziach

Trzecia kwarta rozpoczęła się od skutecznej akcji pod koszem Thompsona, a po chwili dwóch rzutów wolnych nie wykorzystał Jakub Urbaniak. W odpowiedzi Thompson trafił „trójkę”, dzięki czemu legioniści odrobili pięć punktów straty. Szybko jednak zza łuku odpowiedzieli Noah Kirkwood i Nizioł, a po faulu na Urbaniaku i przewinieniu technicznym Śląsk prowadził już 63:46. Legioniści nie potrafili złapać rytmu, pudłując również z linii rzutów wolnych. WKS odpowiadał niezwykle skutecznym Djurdjeviciem, wypracowując sobie ponad 20 punktów przewagi. W ekipie Zielonych Kanonierów wysoki poziom utrzymywał jedynie Thompson, próbujący praktycznie w pojedynkę odrabiać straty. Swoje dołożył również Błażej Czapla, trafiając dwie „trójki.” Na niewiele jednak się to zdało, bo przed ostatnią częścią gry Śląsk prowadził 86:65.

Ostatnia kwarta była w zasadzie bez historii. Wrocławianie w pełni kontrolowali prowadzenie, a legioniści mimo prób nie potrafili znacząco zmniejszyć strat. Gospodarzom w tym spotkaniu wychodziło dosłownie wszystko, a legioniści czekali tylko na końcową syrenę.


Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 18 listopada, kiedy w ramach Basketball Champions League podejmą Rytas Wilno. 


PLK: WKS Śląsk Wrocław 98-84 Legia Warszawa
Kwarty: 24-20, 32-21, 30-24, 12-19

WKS Śląsk Wrocław
nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
2A. Wiśniewski16:3362/3 (66%)1/1 (100%)1/2 (50%)1/2 (50%)302
3B. Kulikowski13:3500/1 (0%)0/1 (0%)100
7J. Urbaniak22:5741/6 (16%)0/3 (0%)1/3 (33%)1/4 (25%)702
10N. Kirkwood16:5052/4 (50%)1/1 (100%)1/3 (33%)232
11A. Penava15:04113/6 (50%)2/3 (66%)1/3 (33%)4/4 (100%)502
22T. Sternicki0:000000
25K. Gray27:25135/8 (62%)3/4 (75%)2/4 (50%)1/1 (100%)590
27B. Czerniewicz0:000000
30I. Sanon19:12208/14 (57%)4/6 (66%)4/8 (50%)241
31J. Coleman-Jones20:2984/6 (66%)4/4 (100%)0/2 (0%)202
34S. Djordjević21:302211/14 (78%)11/14 (78%)0/2 (0%)812
35J. Nizioł26:2593/7 (42%)0/1 (0%)3/6 (50%)0/2 (0%)332
Suma9839/69 (56%)26/37 (70%)13/32 (40%)7/15 (46%)402015

Trener: Ainars Bagatskis

Legia Warszawa

nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
0J. Graves22:0751/9 (11%)0/4 (0%)1/5 (20%)2/2 (100%)512
1B. Czapla18:4883/6 (50%)1/2 (50%)2/4 (50%)150
3A. Pluta25:32134/10 (40%)1/5 (20%)3/5 (60%)2/4 (50%)030
5W. Tomaszewski14:2942/2 (100%)2/2 (100%)0/2 (0%)003
11B. Shungu0:000000
15O. Siliņš19:0931/6 (16%)0/2 (0%)1/4 (25%)423
23M. Kolenda20:5221/5 (20%)1/4 (25%)0/1 (0%)314
25R. Thompson23:53218/10 (80%)6/6 (100%)2/4 (50%)3/3 (100%)621
32M. Wilczek20:04125/5 (100%)3/3 (100%)2/2 (100%)202
40S. Hunter21:08167/12 (58%)7/11 (63%)0/1 (0%)2/2 (100%)613
42C. Ponsar13:5800/2 (0%)0/1 (0%)0/1 (0%)002
Suma8432/67 (47%)21/40 (52%)11/27 (40%)9/13 (69%)291520

Trener: Heiko Rannula

Komisarz: Arkadiusz Zagrodnik
Sędziowie: Tomasz Trawicki, Michał Chrakowiecki, Bartłomiej Kucharski


Centrum informacji o koszykarskiej Legii


koszykówka, Śląsk Wrocław - Legia Warszawa
fot. Bodziach

koszykówka, Śląsk Wrocław - Legia Warszawa
fot. Bodziach

koszykówka, Śląsk Wrocław - Legia Warszawa kibice
fot. Bodziach



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (2)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Mati - 26 minut temu, *.waw.pl

Słaby mecz we Wrocławiu niestety ale podstawowa piątka dziś niestety bardzo słabo .Śląsk nas zdominował niestety szkoda a i trzeba powiedzieć że bez 2 zawodników gramy od jakiegoś czasu.

odpowiedz
grzesiek - 33 minuty temu, *.centertel.pl

kurcze ten thompson to kocur...nie ogladalem ale taka porazka nie wiele mowi o zespole. W rundzie zasadniczej takie dziwne porazki zdarzaja sie czesto...

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.