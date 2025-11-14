Śląsk Wrocław 98-84 Legia Warszawa

W meczu 8. kolejki PLK rozegranym we Wrocławiu koszykarze Legii Warszawa przegrali 84-98 ze Śląskiem. To pierwsza ligowa porażka podopiecznych Heiko Rannuli w tym sezonie.

Mecz rozpoczął się od delikatnej przewagi gospodarzy, którzy po „trójce” Jakuba Nizioła wyszli na prowadzenie 5:2. Legioniści, osłabieni brakiem kontuzjowanych Bena Shungu i Matthiasa Tassa,1” w pierwszych minutach mieli problemy ze skutecznością, dlatego Śląsk delikatnie podwyższył przewagę - po niespełna 5. minutach było 10:4. Straty zmniejszył skutecznymi rzutami osobistymi Race Thompson, a chwilę później „poprawił” zza łuku Jayvon Graves, a do remisu doprowadził w po efektownym rzucie z ponad 7 metrów Andrzej Pluta. Druga część kwarty stała pod znakiem nieznacznej przewagi gospodarzy, która ostatecznie zakończyła się czteropunktowym prowadzeniem wrocławian.













Kolejną część gry rozpoczął od „trójki” gracz gospodarzy Aleksander Wiśniewski, ale szybko odpowiedział dwoma dobrymi wejściami pod kosz Shane Hunter. Śląsk na tym etapie gry „pilnował” jednak kilkupunktowego prowadzenia. Przy stanie 34:27 dla WKS-u trener mistrzów Polski Heiko Rannula poprosił o przerwę na żądanie. Tuż po niej wrocławianie powiększyli jednak przewagę, która wynosiła już 11 „oczek”. Zieloni kanonierzy nie radzili sobie ze skutecznym pod koszem Stefanem Djordjeviciem, a sami popełniali również sporo prostych błędów. Śląsk złapał wiatr w żagle i dzięki czterem „trójkom” z rzędu doprowadził do wyniku 56:41. Stało się jasne, że po przerwie legionistów czeka bardzo trudne zadanie, by odrobić straty.







Trzecia kwarta rozpoczęła się od skutecznej akcji pod koszem Thompsona, a po chwili dwóch rzutów wolnych nie wykorzystał Jakub Urbaniak. W odpowiedzi Thompson trafił „trójkę”, dzięki czemu legioniści odrobili pięć punktów straty. Szybko jednak zza łuku odpowiedzieli Noah Kirkwood i Nizioł, a po faulu na Urbaniaku i przewinieniu technicznym Śląsk prowadził już 63:46. Legioniści nie potrafili złapać rytmu, pudłując również z linii rzutów wolnych. WKS odpowiadał niezwykle skutecznym Djurdjeviciem, wypracowując sobie ponad 20 punktów przewagi. W ekipie Zielonych Kanonierów wysoki poziom utrzymywał jedynie Thompson, próbujący praktycznie w pojedynkę odrabiać straty. Swoje dołożył również Błażej Czapla, trafiając dwie „trójki.” Na niewiele jednak się to zdało, bo przed ostatnią częścią gry Śląsk prowadził 86:65.



Ostatnia kwarta była w zasadzie bez historii. Wrocławianie w pełni kontrolowali prowadzenie, a legioniści mimo prób nie potrafili znacząco zmniejszyć strat. Gospodarzom w tym spotkaniu wychodziło dosłownie wszystko, a legioniści czekali tylko na końcową syrenę.





Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 18 listopada, kiedy w ramach Basketball Champions League podejmą Rytas Wilno.





nr zawodnik minuty punkty rzuty z akcji za 2 punkty za 3 punkty za 1 punkt zbiórki asysty faule 2 A. Wiśniewski 16:33 6 2/3 (66%) 1/1 (100%) 1/2 (50%) 1/2 (50%) 3 0 2 3 B. Kulikowski 13:35 0 0/1 (0%) 0/1 (0%) 1 0 0 7 J. Urbaniak 22:57 4 1/6 (16%) 0/3 (0%) 1/3 (33%) 1/4 (25%) 7 0 2 10 N. Kirkwood 16:50 5 2/4 (50%) 1/1 (100%) 1/3 (33%) 2 3 2 11 A. Penava 15:04 11 3/6 (50%) 2/3 (66%) 1/3 (33%) 4/4 (100%) 5 0 2 22 T. Sternicki 0:00 0 0 0 0 25 K. Gray 27:25 13 5/8 (62%) 3/4 (75%) 2/4 (50%) 1/1 (100%) 5 9 0 27 B. Czerniewicz 0:00 0 0 0 0 30 I. Sanon 19:12 20 8/14 (57%) 4/6 (66%) 4/8 (50%) 2 4 1 31 J. Coleman-Jones 20:29 8 4/6 (66%) 4/4 (100%) 0/2 (0%) 2 0 2 34 S. Djordjević 21:30 22 11/14 (78%) 11/14 (78%) 0/2 (0%) 8 1 2 35 J. Nizioł 26:25 9 3/7 (42%) 0/1 (0%) 3/6 (50%) 0/2 (0%) 3 3 2 Suma 98 39/69 (56%) 26/37 (70%) 13/32 (40%) 7/15 (46%) 40 20 15

PLK:Kwarty: 24-20, 32-21, 30-24, 12-19

Trener: Ainars Bagatskis



Legia Warszawa



nr zawodnik minuty punkty rzuty z akcji za 2 punkty za 3 punkty za 1 punkt zbiórki asysty faule 0 J. Graves 22:07 5 1/9 (11%) 0/4 (0%) 1/5 (20%) 2/2 (100%) 5 1 2 1 B. Czapla 18:48 8 3/6 (50%) 1/2 (50%) 2/4 (50%) 1 5 0 3 A. Pluta 25:32 13 4/10 (40%) 1/5 (20%) 3/5 (60%) 2/4 (50%) 0 3 0 5 W. Tomaszewski 14:29 4 2/2 (100%) 2/2 (100%) 0/2 (0%) 0 0 3 11 B. Shungu 0:00 0 0 0 0 15 O. Siliņš 19:09 3 1/6 (16%) 0/2 (0%) 1/4 (25%) 4 2 3 23 M. Kolenda 20:52 2 1/5 (20%) 1/4 (25%) 0/1 (0%) 3 1 4 25 R. Thompson 23:53 21 8/10 (80%) 6/6 (100%) 2/4 (50%) 3/3 (100%) 6 2 1 32 M. Wilczek 20:04 12 5/5 (100%) 3/3 (100%) 2/2 (100%) 2 0 2 40 S. Hunter 21:08 16 7/12 (58%) 7/11 (63%) 0/1 (0%) 2/2 (100%) 6 1 3 42 C. Ponsar 13:58 0 0/2 (0%) 0/1 (0%) 0/1 (0%) 0 0 2 Suma 84 32/67 (47%) 21/40 (52%) 11/27 (40%) 9/13 (69%) 29 15 20

Trener: Heiko Rannula



Komisarz: Arkadiusz Zagrodnik

Sędziowie: Tomasz Trawicki, Michał Chrakowiecki, Bartłomiej Kucharski







